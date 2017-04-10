Пловец Красных стал чемпионом России на 400 м кролем и выполнил условия отбора на ЧМ

Красных проплыл 400 м комплексом с результатом 3 минуты 45,79 секунды. Вторым стал Эрнест Максумов (3.49,97), третьим — Вячеслав Андрусенко (3.50,21).

Для отбора на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы (3.47,36). Таким образом, Красных квалифицировался на ЧМ.