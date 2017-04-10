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10 апреля 2017, 20:18 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловец Красных стал чемпионом России на 400 м кролем и выполнил условия отбора на ЧМ

Александр Красных победил на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию в Москве и выполнил условия отбора на чемпионат мира по водным видам спорта.

Красных проплыл 400 м комплексом с результатом 3 минуты 45,79 секунды. Вторым стал Эрнест Максумов (3.49,97), третьим — Вячеслав Андрусенко (3.50,21).

Для отбора на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште нужно занять одно из первых двух мест на индивидуальной дистанции и проплыть быстрее норматива в этом виде программы (3.47,36). Таким образом, Красных квалифицировался на ЧМ.
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