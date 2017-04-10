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10 апреля 2017, 20:17 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловец Красных заявил, что планирует выступить на «Маре Нострум» перед ЧМ-2017

Чемпион мира по плаванию на короткой воде россиянин Александр Красных заявил, что готовится выступить на «Маре Нострум» перед ЧМ-2017 по водным видам спорта в Будапеште.

Красных выполнил условия отбора на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, победив на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате России в Москве.

«Чемпионат России, скорее, промежуточный старт перед чемпионатом мира. Результат показал неплохой на данный момент времени, но подготовка была сложной, хотя лучше, чем в прошлом году. В прошлом году я начал поздно плавать, были некоторые проблемы со здоровьем. Сейчас, слава богу, все хорошо. Планирую до чемпионата мира выступить на “Маре Нострум”, на Кубке России», — сказал Красных журналистам.

Первый этап «Маре Нострум» пройдет в Монако (10—11 июня), второй состоится в Барселоне (13—14 июня), третий — в Кане-ан-Руссийон (Франция, 17—18 июня).
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