Пловец Красных заявил, что планирует выступить на «Маре Нострум» перед ЧМ-2017

Красных выполнил условия отбора на июльский чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште, победив на дистанции 400 м вольным стилем на чемпионате России в Москве.

«Чемпионат России, скорее, промежуточный старт перед чемпионатом мира. Результат показал неплохой на данный момент времени, но подготовка была сложной, хотя лучше, чем в прошлом году. В прошлом году я начал поздно плавать, были некоторые проблемы со здоровьем. Сейчас, слава богу, все хорошо. Планирую до чемпионата мира выступить на “Маре Нострум”, на Кубке России», — сказал Красных журналистам.