Чупков заявил, что хотел бы в конце сезона выступить на этапах КМ по плаванию

Этапы Кубка мира пройдут после июльского чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Я бы хотел выступить на Кубке мира после чемпионата мира в Будапеште, на который, кстати, еще нужно отобраться. Так что на Кубке мира хотелось бы стартовать, а вот на чемпионате Европы — это еще посмотрим. Я не выступал на короткой воде в конце прошлого сезона, но не то, чтобы отдыхал. У меня было много важных секретных дел, и я готовился к чемпионату России», — сказал Чупков журналистам.

«Чемпионат России для меня — только отборочный старт. Надеюсь что удастся квалифицироваться на чемпионат мира, а там уже будет возможность проплыть быстрее», — добавил он.

Чемпионат России проходит в Москве и является квалификационным для участия в чемпионате мира по водным видам спорта.