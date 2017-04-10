Ирина Кривоногова стала чемпионкой России на 400 м комплексным плаванием
Ирина Кривоногова победила на дистанции 400 м комплексным плаванием на чемпионате России, который проходит в Москве.
Кривоногова проплыла 400 м с результатом 4 минуты 45,23 секунды. Второй стала Кристина Вершинина (4.47,77), третьей — Софья Чичайкина (4.50,65).
Кривоногова не сумела выполнить норматив для отбора на июльский чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште в июле.
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