Ирина Кривоногова стала чемпионкой России на 400 м комплексным плаванием

Кривоногова проплыла 400 м с результатом 4 минуты 45,23 секунды. Второй стала Кристина Вершинина (4.47,77), третьей — Софья Чичайкина (4.50,65).

Кривоногова не сумела выполнить норматив для отбора на июльский чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште в июле.