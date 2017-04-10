Член высшего набсовета ВФП: Ефимова правильно сделала, что вернулась в Россию

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Спортсменка тренировалась в США под руководством Дэвида Сало в 2011—2016 гг. После Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Ефимова объявила о переезде в Россию, в настоящее время спортсменка выступает в составе первой в России профессиональной команды по плаванию Efimova Team.

«После возвращения на родину Юля Ефимова многое приобрела, вот эту теплоту, отношение тех, кто ее любит, родные стены и небо над головой, — сказал Волков. — Несмотря на то, что спорт космополитичен, на родине живется гораздо комфортнее психологически, чем на чужбине».

Спортсменка принимает участие в чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве 10—14 апреля . «Юля показывает высочайшие результаты в течение последнего времени, в том числе и в рамках тренировочного цикла, — добавил Волков. — Поэтому все ждут от нее хорошего времени на чемпионате России. Ее участие в чемпионате мира не просто ожидаемо, оно обязательно, она, конечно, поможет сборной России».

Чемпионат России является квалификационным на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.