Член высшего набсовета ВФП: Ефимова правильно сделала, что вернулась в Россию
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова правильно поступила, вернувшись в Россию после многолетних тренировок в США. Такое мнение журналистам высказал член высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) Дмитрий Волков.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Спортсменка тренировалась в США под руководством Дэвида Сало в 2011—2016 гг. После Олимпиады-2016 в
«После возвращения на родину Юля Ефимова многое приобрела, вот эту теплоту, отношение тех, кто ее любит, родные стены и небо над головой, — сказал Волков. — Несмотря на то, что спорт космополитичен, на родине живется гораздо комфортнее психологически, чем на чужбине».
Спортсменка принимает участие в чемпионате России по плаванию, который проходит в Москве
Чемпионат России является квалификационным на чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter