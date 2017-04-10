Юлия Ефимова: Я хочу создать свой мировой бренд

— Юлия, вам нравится то, как организована работа в Efimova Team?

— Да, меня все устраивает, но мы только учимся. У нас нет большого опыта, поэтому очень хочется пообщаться с ребятами, которые тренировались в европейских клубах, узнать, как у них устроены все эти процессы. Но мы — первопроходцы, и с этой точки зрения могу сказать, что у нас все организовано идеально.

— Важно что вы, как спортсменка, не отвлекаетесь на оргвопросы.

— Поначалу приходилось, конечно. Но это потому, что я — единственный человек в команде, который говорит по-английски. Когда наш директор Анна Митькова уезжал, бывало, что приходилось переводить даже в ресторане. Да и вообще, первый сбор был сложным — мы друг друга узнавали, притирались, шел рабочий процесс. Но второй и третий сборы прошли как по маслу. Все складывалось отлично. Все знали, что и как устроено. Стало намного легче.

— Я правильно понимаю, что у вас планах создать общемировой и общеизвестный бренд Efimova Team?

— Да, мы это планируем.

— Вы довольны тем, как происходит продвижение вашего бренда?

— Уже есть логотип, он будет использоваться на нашей экипировке. Когда начнем проводить сборы для детей, то у них будут одинаковые шапочки, майки, рюкзаки, на которые нанесут логотипы спонсоров, эмблему нашей команды. Мы пока еще в самом начале пути, впереди много работы.

— Идеи с вами согласовываются?

— Конечно. Заключительное слово всегда за мной. А так на эти процессы я не отвлекаюсь. Безусловно, озвучиваю свои мысли. Говорю о том, что мне хотелось бы видеть. Потом мне уже приносят какие-то заготовки на одобрение.

— У вас пока нет постоянной тренировочной базы. Вы ее ищете?

— Мы пока ездим везде и смотрим базы. На Бали было классно, но это место не очень подходит для тренировок. Там очень тяжело договориться с людьми, чтобы все делалось вовремя. Да и настроение там скорее курортное. Поэтому я поняла, что Бали для нас не годится.

Мы можем найти тренировочный комплекс в России. Но дело в том, что дома не совсем подходящая погода для здоровья. Я как ни приезжаю, постоянно заболеваю. Когда ты тренируешься, то проводишь по два часа в воде, постоянно ходишь с мокрыми волосами, а на улице грязь, дождь, слякоть, минус двадцать и все остальное….

У нас не такой вид спорта, как коньки или хоккей, где ребята занимаются в закрытых стадионах. И для настроения тоже лучше, когда светит солнышко, люди улыбаются, все проходит спокойно и позитивно.

— Вам проще тренироваться в маленькой команде, как сейчас — или в большом коллективе?

— Без сомнений, для меня лучше, когда я тренируюсь с большим количеством спортсменов. Но это сейчас у нас маленькая команда, мы планируем развиваться, расширять состав. А до этого я полгода тренировалась вообще одна. И вот это было действительно тяжело. Когда у тебя есть какой-то спарринг, уже легче. Но я давно перестала сомневаться в себе.

— Вы довольны тем, как папа выполняет роль тренера?

— Да, мы постоянно советовались по поводу тренировок. Папа прекрасно знает, к чему я привыкла, и какие упражнения мне нужно давать, чтобы росли результаты. Так что к его работе я придраться не могу.