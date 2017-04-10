Efimova Team: Мы только в начале пути. Все у нас получится

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«НАС ЖДЕТ БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ»

Команда Efimova Team уникальна тем, что она существует автономно от федерации, а в ее основе лежит частный капитал, который легко привлечь под бренд Юлии Ефимовой — одной из самых популярных спортсменок России.

Пресс-конференция привлекла серьезное внимание. В ней приняли участие идейный вдохновитель и лидер команды Юлия Ефимова, агент спортсменки Андрей Митьков, генеральный директор Efimova Team Анна Митькова, главный тренер Андрей Ефимов, а также действующие спортсмены — Вера Калашникова и Андрей Николаев.

— Спасибо всем, кто смог прийти на нашу пресс-конференцию, — сказала Юлия Ефимова во вступительном слове. — Огромное спасибо всем партнёрам, в числе которых и мировой бренд спортивной экипировки, и российская Госкорпорация, и лидер регионального бизнеса из Сибири, и ведущее спортивное издание страны. Мы очень рады, что у нас все получилось. Было сложно, многие в нас не верили. Но благодаря помощи друзей и партнёров мы запустились. Команда у нас пока маленькая, но скоро будем ее расширять. Я уверена, нас ждет большое будущее.

— Вы провели три сбора в этом составе. Поделитесь впечатлениями от подготовки и подведите итоги.

Ефимова: — Итоги пока подводить рано, все покажет чемпионат России. Но вообще мне все понравилось. Мы проделали очень хорошую работу, сдружились с ребятами. Тяжелее всех, наверное, пришлось Вере. Ей пришлось полностью поменять технику. Но думаю, мы готовы к чемпионату России и покажем отличные результаты. Приходите, смотрите, болейте за нас.

Калашникова: — Вступление в команду Ефимовой для меня было очень важным шагом. Я решила, почему бы не попробовать что-то новое? Поначалу была переполнена счастьем от того, что моя мечта потренироваться вместе с Юлией наконец-то осуществилась. И от того, что мне предстоит новая работа, чтобы достичь своего максимума в результатах. Да, может, это будет не через два месяца, но мы поработаем над этим. Посмотрим, как у меня выйдет проплыть на чемпионате России….

Николаев: — Как сказала Вера, двух месяцев мало для каких-то выводов. Но надеюсь и верю в то, что отберусь на чемпионат мира и там уже покажу более высокий уровень, чем на России. А сейчас домашнем первенстве проплыву на более высоком уровне, чем я показывал до этого.

Ефимов: — Мы познакомились, узнали друг друга, немножко поработали. Я надеюсь, у ребят будут хорошие результаты, и мы продолжим дальше работать и стараться их улучшить.

«БЫЛА МЕЧТА — ПОРАБОТАТЬ С ЮЛЕЙ»

— Как оцениваете идею создания Ассоциации водных видов спорта? И как относитесь к инициативе ФИНА по включению смешанной эстафеты и дистанций 50 м в олимпийскую программу?

Ефимова: — Мы — не первая страна, которая объединяет водные виды спорта в одну ассоциацию. Почти все страны перешли на эту систему. Думаю, если так делают за рубежом, значит, это работает. Что касается включения в олимпийскую программу смешанной эстафеты, то я — за. Эстафета — это веселье, драйв. Естественно, я и за «полтинники», дважды выигрывала на этой дистанции золото чемпионатов мира. И чем больше дистанций, тем выше шансы завоевать медали. Думаю, многие выскажутся за эту инициативу.

— Как вы принимали решение вступить в Efimova Team и какие у вас ощущения от первых сборов?

Николаев: — Решение было непростым. Но я о нем не жалею, потому что мне все очень понравилось. Два месяца пролетели незаметно. Гораздо тяжелее монотонные, пусть даже недельные тренировки в России, когда за окном пасмурная погода. Когда мы приехали на сборы, нас встретило солнышко. И если оно светит каждый день, то всегда легче тренироваться — и результаты лучше, и сон здоровее.

Калашникова: — Мне позвонили за неделю до начала сборов. Спросили, согласна ли я присоединиться к команде. Я подумала ровно 30 секунд и ответила: «Да!».

У меня была мечта потренироваться вместе с Юлией, и она осуществилась. Естественно, я безумно довольна, счастлива. Меня переполняют положительные эмоции, но при этом были и трудности. Смена техники стала одним из самых тяжелых моментов. Плюс другие тренировки, новый подход, смена тренера. Но главное — результат, на который мы работаем.

«КОМАНДУ БУДЕМ РАСШИРЯТЬ»

— Поступают ли вам заявки на вступление в Efimova Team?

Ефимова: — Да, люди спрашивают, как можно попасть в команду. Нам нужно определиться с постоянной тренировочной базой, чтобы к нам могли приезжать спортсмены, в том числе из других стран. Мы пока только начинаем, некоторые моменты еще не до конца отработаны. Но стремимся к тому, чтобы выстроить структуру и составить планы сборов.

Возможно, мы проведем несколько сборов для детей, чтобы посмотреть на молодых спортсменов, поработать с ними. А уже после чемпионата России, думаю, наша команда будет точно больше.

Митьков: — Обращения поступают каждый день. Вчера, например, наша команда тренировалась в бассейне «Динамо». Там ко мне подошел пловец и сказал, что хочет поработать с нами.

Пишут иностранцы, причем очень высокого уровня — финалисты Олимпиад и чемпионатов мира. При этом мы и сами будем обращаться к иностранным спортсменам, чтобы проводить вместе с ними сборы, чему-то у них учиться. Планов у нас много….

— Часто слышим разговоры о том, что в российском плавании многие готовятся по советским методикам, которые уже не работают. Какой подход используете вы?

Ефимова: — Мы работаем далеко не по советским методикам. Это раньше я плавала по 10 км за тренировку два-три раза в день, а потом еще занималась в зале по два часа. Сейчас у нас одна тренировка. Для Веры это было шоком.

Папа очень много времени пробыл со мной в Америке. Занятия у него очень похожи на те, что у меня были там. Плюс он знает то, что я люблю. Это помогает мне показывать хорошие результаты, поэтому весь тренировочный процесс направлен именно в это русло.

— Как команда будет готовиться к чемпионату мира?

Ефимова: — Сначала у нас будут сборы на Кипре, потом мы планируем принять участие во всех трёх этапах «Маре Нострум». Затем еще две недели тренировок — и Открытый чемпионат Франции. А на заключительный сбор мы едем в Испанию, где будем находиться до чемпионата мира в Будапеште.

— Кто выбирал цвет формы Efimova Team и почему выбор остановили на темном цвете?

Ефимова: — Мне нравится синий цвет. И очень красиво смотрится сочетание синего с розовым логотипом. Но будем в этом плане прогрессировать. Может, создадим какую-то линию одежды, экипировку с нашим логотипом. Все будет ярче и красивее.

Митьков: — Думаю, уже во время чемпионата России мы объявим о выпуске футболок с мотивационными цитатами и афоризмами от Юлии Ефимовой.

Также во время чемпионата России мы приглашаем всех в бассейн «Олимпийский». Восьмой подъезд, третий этаж — там вас будет ждать «Клуб друзей Efimova Team», где вы сможете познакомиться, пообщаться, поделиться своими идеями. Приходите, мы ждем всех!

О ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

ЕФИМОВА ПОПЛЫВЕТ ЕЩЕ И НА СПИНЕ

Спортсмены Efimova Team ответили на вопрос, какие дистанции они поплывут на ближайшем чемпионате России (10 — 14 апреля, «Олимпийский»).

Ефимова: — Я, как обычно, поплыву весь брасс — 50, 100, 200 м. А также 200 м комплексом, 50 м на спине. Задача простая — отобраться на мир. Чемпионат России для меня — проходной старт.

Николаев: — А я 200 с брассом пока не поплыву — только 50 и 100 м. Но Андрей Михайлович Ефимов обещал, что научит меня. И чтобы не скучать первые два дня, поплыву еще 50 м баттерфляем. Ставку делаю на сотню.

Калашникова: — Я поплыву 50, 100, 200 м брассом. Это стандартная программа. И еще попробую 50 м баттерфляем. На чемпионатах России я обычно это не делаю. Но у нас было очень много тренировок комплексом. Хочу посмотреть, какой результат смогу показать. Цель — улучшить свой результат и показать максимум.