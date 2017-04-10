Ефимова показала лучший результат сезона в мире в полуфинале ЧР на 50 м брассом
МОСКВА, 10 апр —
Р-Спорт. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м брассом по ходу чемпионата России в Москве.
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Ефимова проплыла 50 м брассом за 29,95 секунды. Ранее лучший результат сезона в мире принадлежал шведке Дженни Йоханссон (30,39).
Финал в этом виде программы пройдет в понедельник.
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