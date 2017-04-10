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10 апреля 2017, 18:49 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Ефимова показала лучший результат сезона в мире в полуфинале ЧР на 50 м брассом

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова показала лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м брассом по ходу чемпионата России в Москве.

Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия <span class=error>Ефимова</span> показала лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м брассом по ходу чемпионата России в Москве. Увеличить
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Ефимова проплыла 50 м брассом за 29,95 секунды. Ранее лучший результат сезона в мире принадлежал шведке Дженни Йоханссон (30,39).

Финал в этом виде программы пройдет в понедельник.
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