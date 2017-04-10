Четыре награды завоевали белорусские пловцы на старте турнира в Швеции

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В финальном заплыве на дистанции 50 м баттерфляем белорус Егор Додолев первым коснулся бортика с результатом 23,59 сек., выполнив квалификационный норматив для участия в чемпионате мира. Вторым финишировал его партнер по команде Евгений Цуркин — 23,59 сек., который смог занять также второе место и на дистанции 100 м баттерфляем — 52,47 сек.

На третью ступень пьедестала почета поднялся белорус Никита Цмыг, который проплыл 50 м на спине за 25,57 сек.

Одна из ведущих пловчих, призер двух последних летних Олимпиад, Александра Герасименя не смогла выступить на первой для себя на турнире дистанции 50 м на спине из-за фальстарта.

Соревнования Swim Open Stockholm проводятся уже во второй раз. Побороться за медали в столицу Швеции приехали 930 атлетов из 25 стран. Турнир в 50-метровом бассейне в комплексе Eriksdalsbadet продлится до 11 апреля. Общий призовой фонд соревнований составляет 65 тыс. евро.