Сальников надеется, что пловцы покажут высокие скорости на чемпионате России в Москве

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«Традиционно чемпионат России ожидается интересным, — сказал Сальников. — Надеюсь, наши лидеры смогут продемонстрировать высокие скорости и у нас будут отобраны сильные команды на предстоящие соревнования».

«Чемпионат России является единственной возможностью отобраться в национальную команду, вариантов дополнительного отбора не будет», — уточнил главный тренер национальной сборной Сергей Колмогоров.

«Если разговор будет идти о сотых секунды, которых спортсмену не хватило до выполнения норматива, то я хорошо знаю индивидуальную подготовку каждого спортсмена. Если личный тренер сможет доказать, что потенциал этого спортсмена гораздо выше, то я включу его в список на рассмотрение на президиуме ВФП, — добавил специалист. — Если президиум одобрит мое предложение, то такой спортсмен будет включен в состав национальной команды на чемпионат мира».

В чемпионате России примут участие свыше 650 сильнейших российских пловцов. В их числе лидеры отечественного плавания, призеры Олимпийских игр — Юлия Ефимова, Евгений Рылов, Антон Чупков, Владимир Морозов, Никита Лобинцев, Данила Изотов, Сергей Фесиков, Евгений Лагунов, Анастасия Фесикова, чемпионы и призеры мировых и европейских первенств — Александр Красных, Вероника Попова, Дарья Устинова, Светлана Чимрова и другие.

Турнир является открытым для участия зарубежных спортсменов, заявки на участие в чемпионате России прислали спортсмены Киргизии, Латвии и Узбекистана. Чемпионат России пройдет с 10 по 14 апреля в московском спорткомплексе «Олимпийский». Турнир будет квалификационным для участия в чемпионате мира — 2017 по водным видам спорта в Будапеште.