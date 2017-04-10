Вопроса по кандидатуре Власенко в бюро FINA на повестке дня президиума ВФП нет

Ранее Власенко в члены бюро FINA выдвинули три федерации по водным видам спорта, которые он возглавляет — Федерация синхронного плавания России, Российская федерация прыжков в воду и Федерация водного поло России. При этом аффилированной организацией является Всероссийская федерация плавания, чей президиум 14 апреля рассмотрит вопрос по выборным должностям в FINA от всех федераций по водным видам спорта.

«У нас на повестке дня этого вопроса нет, только вопрос по кандидатам в технические комитеты», — сказал Сальников по телефону, отвечая на вопрос, будет ли голосование по кандидатуре Власенко.

Сам Сальников также выдвинут в бюро FINA, членом которого он в настоящий момент и является. Власенко ранее сообщил, что будет избираться в члены бюро Европейской лиги плавания (LEN) с возможностью пойти на выборы в бюро FINA как член бюро LEN.

Согласно уставу FINA, двух представителей от одной страны в бюро организации быть не может.