Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/29375915/
10 апреля 2017, 13:35 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Ефимова выиграла квалификацию на ЧР на дистанции 50 м в плавании брассом

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова выиграла квалификацию на дистанции 50 м брассом по ходу чемпионата России, который является отборочным соревнованием для участия в чемпионате мира по водным видам спорта.

Ефимова, выступающая за Якутию, проплыла 50 м брассом с результатом 30,42 секунды. На дистанции 50 м баттерфляем лучшее время в квалификации показал Андрей Жилкин — 23,56 секунды. На дистанции 100 м кролем квалификацию выиграла Вероника Попова (55,12), на стометровке на спине — Андрей Шабасов (54,71), на дистанции 200 м брассом — Антон Чупков (2 минуты 10,70 секунды).

В финал первого дня соревнований с лучшим временем также квалифицировались Александр Красных — 3 минуты 52,48 секунды на дистанции 400 м вольным стилем, Ирина Кривоногова — 4 минуты 46,69 секунды на дистанции 400 м комплексом.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште в июле 2017 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Ефимова считает, что готова к выступлению на чемпионате России по плаванию

Ефимова считает, что готова к выступлению на чемпионате России по плаванию

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова считает себя полностью готовой к чемпионату России, который будет квалификационным на мировое первенство по водным видам спорта 2017 года в Будапеште. Об этом спортсменка заявила на пресс-конференции.
Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы