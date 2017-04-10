Ефимова выиграла квалификацию на ЧР на дистанции 50 м в плавании брассом

Ефимова, выступающая за Якутию, проплыла 50 м брассом с результатом 30,42 секунды. На дистанции 50 м баттерфляем лучшее время в квалификации показал Андрей Жилкин — 23,56 секунды. На дистанции 100 м кролем квалификацию выиграла Вероника Попова (55,12), на стометровке на спине — Андрей Шабасов (54,71), на дистанции 200 м брассом — Антон Чупков (2 минуты 10,70 секунды).

В финал первого дня соревнований с лучшим временем также квалифицировались Александр Красных — 3 минуты 52,48 секунды на дистанции 400 м вольным стилем, Ирина Кривоногова — 4 минуты 46,69 секунды на дистанции 400 м комплексом.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште в июле 2017 года.