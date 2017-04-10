Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/29375909/
10 апреля 2017, 13:33 | Водные: Плавание | ТАСС

Алексей Власенко выдвинут на пост члена бюро FINA

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Алексей Власенко стал кандидатом на пост члена бюро Международной федерации плавания (FINA). Об этом журналистам сообщил сам Власенко.

Решение было принято по итогам заседания президиума Федерации синхронного плавания России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Решение было принято по итогам заседания президиума Федерации синхронного плавания России (ФСПР). Ранее за выдвижение Власенко в состав членов бюро FINA положительно проголосовали российские федерации прыжков в воду и водного поло.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Вопроса по кандидатуре Власенко в бюро FINA на повестке дня президиума ВФП нет

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил агентству «Р-Спорт», что вопрос голосования по выдвижению кандидатуры Алексея Власенко в члены бюро Международной федерации плавания (FINA) не стоит на повестке дня президиума ВФП.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Алексей Власенко выдвинут на пост члена бюро FINA

Пасека включена в состав женской сборной России на ЧЕ по спортивной гимнастике

Сергей Карасев не будет работать на Кубке конфедераций в качестве главного судьи