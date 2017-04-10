Алексей Власенко выдвинут на пост члена бюро FINA
МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Алексей Власенко стал кандидатом на пост члена бюро Международной федерации плавания (FINA). Об этом журналистам сообщил сам Власенко.
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Решение было принято по итогам заседания президиума Федерации синхронного плавания России (ФСПР). Ранее за выдвижение Власенко в состав членов бюро FINA положительно проголосовали российские федерации прыжков в воду и водного поло.
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