«Надо быть наглым, самоуверенным и злым». Пловец, которому важны не медали

«В коротком бассейне помогает волейбол»

— На стометровке брассом в мире есть явный фаворит — чемпион Рио англичанин Адам Пити.

— Адам — удивительный спортсмен. Он за 2−3 года смог вывести брасс на новый уровень, я хотел бы у него поучиться некоторым вещам. К примеру, у него очень развита силовая выносливость, он может долго поддерживать высокой темп, при этом не теряя мощности. Этому сейчас учится весь мир. Успех Пити — смесь таланта и очень тщательной работы.

— Какую дистанцию вы считаете профильной: 100 или 200 метров брассом?

— Все-таки стометровку. Но 200 метров не отодвигаю на второй план. Сейчас сотня просто получается лучше. Чемпионат России — в первую очередь отбор на чемпионат мира. Поэтому приоритет — попадание в сборную на главный старт сезона, вся подготовка направлена на это. Но я хочу проплыть еще и 200 метров комплексом, постараться отобраться еще и на этой дистанции. Успехом будет, если выйду на уровень своих лучших результатов. Это главная цель, даже не медали.

— В коротком бассейне у вас получается лучше, чем в 50-метровом. Почему?

— В детстве я занимался волейболом — это прежде всего постоянные прыжки и работа ногами. А короткий бассейн — постоянные повороты, там как раз взрывная работа ног нужна.

— Вы из спортивной семьи, ваши родители Геннадий Пригода и Елена Волкова — успешные пловцы. Сейчас они вам советуют что-то?

— Они люди опытные, могут помочь: но больше этого было в юношеском периоде, тогда они активно помогали. Сейчас они в роли консультантов.

— Выбрали именно брасс, потому что ваша мама — чемпионка мира именно в этом стиле?

— Я сам пришел к этому стилю. Изначально, когда тренировался у мамы, меня хотели сделать комплексистом. В итоге я все-таки выбрал брасс, мама поспособствовала. Но я до сих пор продолжаю стартовать комплексным стилем и не собираюсь заканчивать.

— Вы тренируетесь у Михаила Горелика. Он жесткий тренер?

— Михаил Владимирович — человек старой закалки. Самое главное на его тренировках — дисциплина. Он уделяет большое внимание отношению к спорту, заботе о себе и своем здоровье. Очень требовательный. Я его ценю за то, что он постоянно думает о своих спортсменах и навязывает своим ученикам простые, но такие важные принципы: трудолюбие, упорство и дисциплина.

«Пока не планирую тренироваться в США»

— В сборной России у брассистов высокая конкуренция: Антон Чупков в Рио выиграл бронзу на 200-метровке. Это соперничество внутри команды помогает, мотивирует?

— Конечно, конкуренция не позволяет расслабляться. Когда даю себе слабину или откладываю что-то на потом, всплывает в голове, что брассистов в стране немало: недоработаю — и это скажется на моем результате.

— Все больше наших пловцов уезжают тренироваться за границу. Ваша коллега по стилю Юлия Ефимова — главный пример. У вас такие же планы есть?

— Сейчас такого желания нет, я полностью доверяю своему тренеру Михаилу Горелику, у нас с ним хороший тандем, мы быстро сработались. Может, когда стану возрастным спортсменом, буду рассматривать такие варианты, но пока нет. А вообще США — лидер в мировом плавании, а за лидером все тянутся. Спортсмены стремятся тренироваться у лучших — ничего удивительного.

— Как относитесь к ситуации с Райаном Лохте? Его ведь дисквалифицировали после Олимпиады на 10 месяцев, он пропустит чемпионат мира. А все из-за неудачной шутки про ограбление в Рио.

— Справедливо или нет — решать не мне. Спортсменам иногда хочется развлечься, повеселиться. Не всегда и не у всех это в рамках дозволенного. Тем более Лохте — один из самых знаменитых спортсменов мира, к нему особое внимание. Но вообще — одно из правил моего тренера: минимально изучать мировые новости. Смотрю их поверхностно.

— Вы учитесь в Политехническом университете стратегическому менеджменту. Собираетесь открыть свой бизнес?

— Не хочу загадывать. Пока моя задача — диплом бакалавра. А все, что дальше — зависит от того, как сложится карьера в спорте. Но тренерство — точно не мое, не вижу себя у бортика.

— Что первое приходит в голову, когда вспоминаете Олимпиаду?

— Воспоминания крайне приятные. Все эмоции там я переживал впервые. Главный вывод оттуда: надо всегда верить в себя, ничего не бояться, быть по-спортивному наглым, самоуверенным и злым. Атмосфера была волшебная. Несмотря на разговоры про недопуск всей сборной России.