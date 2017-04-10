«Надо быть наглым, самоуверенным и злым». Пловец, которому важны не медали
Один из лидеров сборной России Кирилл Пригода рвется на чемпионат мира, причем не только в коронном брассе.
«В коротком бассейне помогает волейбол»
— На стометровке брассом в мире есть явный фаворит — чемпион Рио англичанин Адам Пити.
— Адам — удивительный спортсмен. Он за 2−3 года смог вывести брасс на новый уровень, я хотел бы у него поучиться некоторым вещам. К примеру, у него очень развита силовая выносливость, он может долго поддерживать высокой темп, при этом не теряя мощности. Этому сейчас учится весь мир. Успех Пити — смесь таланта и очень тщательной работы.
— Какую дистанцию вы считаете профильной: 100 или 200 метров брассом?
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— В коротком бассейне у вас получается лучше, чем в 50-метровом. Почему?
— В детстве я занимался волейболом — это прежде всего постоянные прыжки и работа ногами. А короткий бассейн — постоянные повороты, там как раз взрывная работа ног нужна.
— Вы из спортивной семьи, ваши родители Геннадий Пригода и Елена Волкова — успешные пловцы. Сейчас они вам советуют
— Они люди опытные, могут помочь: но больше этого было в юношеском периоде, тогда они активно помогали. Сейчас они в роли консультантов.
— Выбрали именно брасс, потому что ваша мама — чемпионка мира именно в этом стиле?
— Я сам пришел к этому стилю. Изначально, когда тренировался у мамы, меня хотели сделать комплексистом. В итоге я
— Вы тренируетесь у Михаила Горелика. Он жесткий тренер?
— Михаил Владимирович — человек старой закалки. Самое главное на его тренировках — дисциплина. Он уделяет большое внимание отношению к спорту, заботе о себе и своем здоровье. Очень требовательный. Я его ценю за то, что он постоянно думает о своих спортсменах и навязывает своим ученикам простые, но такие важные принципы: трудолюбие, упорство и дисциплина.
«Пока не планирую тренироваться в США»
— В сборной России у брассистов высокая конкуренция: Антон Чупков в Рио выиграл бронзу на 200-метровке. Это соперничество внутри команды помогает, мотивирует?
— Конечно, конкуренция не позволяет расслабляться. Когда даю себе слабину или откладываю
— Все больше наших пловцов уезжают тренироваться за границу. Ваша коллега по стилю Юлия Ефимова — главный пример. У вас такие же планы есть?
— Сейчас такого желания нет, я полностью доверяю своему тренеру Михаилу Горелику, у нас с ним хороший тандем, мы быстро сработались. Может, когда стану возрастным спортсменом, буду рассматривать такие варианты, но пока нет. А вообще США — лидер в мировом плавании, а за лидером все тянутся. Спортсмены стремятся тренироваться у лучших — ничего удивительного.
— Как относитесь к ситуации с Райаном Лохте? Его ведь дисквалифицировали после Олимпиады на 10 месяцев, он пропустит чемпионат мира. А все
— Справедливо или нет — решать не мне. Спортсменам иногда хочется развлечься, повеселиться. Не всегда и не у всех это в рамках дозволенного. Тем более Лохте — один из самых знаменитых спортсменов мира, к нему особое внимание. Но вообще — одно из правил моего тренера: минимально изучать мировые новости. Смотрю их поверхностно.
— Вы учитесь в Политехническом университете стратегическому менеджменту. Собираетесь открыть свой бизнес?
— Не хочу загадывать. Пока моя задача — диплом бакалавра. А все, что дальше — зависит от того, как сложится карьера в спорте. Но тренерство — точно не мое, не вижу себя у бортика.
— Что первое приходит в голову, когда вспоминаете Олимпиаду?
— Воспоминания крайне приятные. Все эмоции там я переживал впервые. Главный вывод оттуда: надо всегда верить в себя, ничего не бояться, быть
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— На мне все это никак не отразилось.
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