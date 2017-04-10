Юлия Ефимова будет представлять Якутию на чемпионате России по плаванию

Ранее Ефимова представляла Тюменскую область. «Мы вели переговоры со многими регионами, наиболее далеко мы зашли в переговорах с Республикой Татарстан, — отметил агент. — Однако после четырех месяцев изучения документов они отказались от сотрудничества».

«Для участия в чемпионате России обязательно наличие региона, и на помощь пришла Республика Саха, в этом регионе у нас и Ефимовой очень много друзей со времен борьбы за допуск на Олимпийские игры в Рио якутского борца Виктора Лебедева, — добавил Митьков. — Юля поступила в якутскую ШВСМ, получила там прописку и на чемпионате России будет представлять Якутию».

«Сейчас мы выходим на серьезное обсуждение поддержки нашей команды и развития плавания в республике. Надеемся на долгосрочное сотрудничество», — подытожил он.

Чемпионат России является квалификационным на чемпионат мира — 2017 по водным видам спорта в Будапеште. На соревнованиях Ефимова будет выступать на дистанциях 50, 100, 200 м брассом, 200 м комплексом и 50 м на спине.