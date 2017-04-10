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10 апреля 2017, 10:37 | Водные: Плавание | ТАСС

Юлия Ефимова будет представлять Якутию на чемпионате России по плаванию

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова будет выступать за Республику Саха (Якутия) на чемпионате России, который пройдет в Москве 10—14 апреля. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.

Ранее Ефимова представляла Тюменскую область. «Мы вели переговоры со многими регионами, наиболее далеко мы зашли в переговорах с Республикой Татарстан, — отметил агент. — Однако после четырех месяцев изучения документов они отказались от сотрудничества».

«Для участия в чемпионате России обязательно наличие региона, и на помощь пришла Республика Саха, в этом регионе у нас и Ефимовой очень много друзей со времен борьбы за допуск на Олимпийские игры в Рио якутского борца Виктора Лебедева, — добавил Митьков. — Юля поступила в якутскую ШВСМ, получила там прописку и на чемпионате России будет представлять Якутию».

«Сейчас мы выходим на серьезное обсуждение поддержки нашей команды и развития плавания в республике. Надеемся на долгосрочное сотрудничество», — подытожил он.

Чемпионат России является квалификационным на чемпионат мира — 2017 по водным видам спорта в Будапеште. На соревнованиях Ефимова будет выступать на дистанциях 50, 100, 200 м брассом, 200 м комплексом и 50 м на спине.

Ефимова — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бронзовый призер Олимпиады-2012 в Лондоне.
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Новости Плавания

Агент: Команда Ефимовой продолжает переговоры с известным иностранным тренером

Агент: Команда Ефимовой продолжает переговоры с известным иностранным тренером

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team, в составе которой выступает четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова, продолжает вести переговоры со знаменитым иностранным тренером. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.
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