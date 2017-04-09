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9 апреля 2017, 14:03 | Водные: Плавание | ТАСС

Агент: Команда Ефимовой продолжает переговоры с известным иностранным тренером

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team, в составе которой выступает четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова, продолжает вести переговоры со знаменитым иностранным тренером. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.

По словам Андрея Митькова изменений в тренерском штабе команды не планируется до чемпионата мира — 2017 по водным видам спорта в Будапеште. Увеличить
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Ранее сообщалось, что в состав команды вошла массажист Людмила Матасова. «Безусловно, нам нужен еще специалист по залу, и, конечно, иностранный тренер в помощь главному тренеру Андрею Ефимову, — сказал Митьков. — Мы прорабатываем сейчас этот вопрос, переписываемся со специалистами, высылаем информацию о команде. Есть известный тренер, которого можно назвать даже легендарным, судя по его ученикам, сейчас он работает в одной из европейских стран, и у него заканчивается контракт».

«Там есть вопросы, поскольку этот тренер работает несколько по другой методике, чем Дэвид Сало (американский специалист, под руководством которого Ефимова тренировалась в 2011—2016 гг. — прим. ТАСС), — добавил Митьков. — Мы продолжим вести с ним переговоры, в том числе будем общаться и на турнирах, это постоянная работа».

По словам агента, изменений в тренерском штабе команды не планируется до чемпионата мира — 2017 по водным видам спорта в Будапеште. «Другое дело, что до чемпионата мира других дополнений и изменений не будет, — отметил он. — Если кого-то и получится привлечь, то это будут специалисты, с которыми мы уже работали и которых знаем. В вопросе поисков иностранного тренера очень много нюансов, в первую очередь финансовых, когда заключаешь контракт с иностранцем, ты должен быть уверен, что эти деньги у тебя есть».

Команда Efimova Team была образована в начале этого года, помимо Ефимовой, в ее состав вошли пловцы Вера Калашникова и Андрей Николаев.

Ефимова также является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне.
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