Агент: Команда Ефимовой продолжает переговоры с известным иностранным тренером
МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team, в составе которой выступает четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова, продолжает вести переговоры со знаменитым иностранным тренером. Об этом ТАСС сообщил агент спортсменки Андрей Митьков.
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Ранее сообщалось, что в состав команды вошла массажист Людмила Матасова. «Безусловно, нам нужен еще специалист по залу, и, конечно, иностранный тренер в помощь главному тренеру Андрею Ефимову, — сказал Митьков. — Мы прорабатываем сейчас этот вопрос, переписываемся со специалистами, высылаем информацию о команде. Есть известный тренер, которого можно назвать даже легендарным, судя по его ученикам, сейчас он работает в одной из европейских стран, и у него заканчивается контракт».
«Там есть вопросы, поскольку этот тренер работает несколько по другой методике, чем Дэвид Сало (американский специалист, под руководством которого Ефимова тренировалась в 2011—2016 гг. — прим. ТАСС), — добавил Митьков. — Мы продолжим вести с ним переговоры, в том числе будем общаться и на турнирах, это постоянная работа».
По словам агента, изменений в тренерском штабе команды не планируется до чемпионата мира — 2017 по водным видам спорта в Будапеште. «Другое дело, что до чемпионата мира других дополнений и изменений не будет, — отметил он. — Если
Команда Efimova Team была образована в начале этого года, помимо Ефимовой, в ее состав вошли пловцы Вера Калашникова и Андрей Николаев.
Ефимова также является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в
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