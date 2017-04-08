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8 апреля 2017, 17:19 | Водные: Плавание | ТАСС

СМИ: Член бюро FINA Нуньес арестован по подозрению в коррупции

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Член бюро Международной федерации плавания (FINA), бывший президент Бразильской конфедерации водных видов спорта (CBDA) Коараси Нуньес арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщает портал Inside the games.

Трое человек подозреваются в неправомерном использовании государственных средств. Увеличить
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Помимо 78-летнего чиновника были арестованы финансовый директор CBDA Серхио Рибейро и технический координатор по водному поло Рикардо Кабрал. Все трое фигурантов дела подозреваются в неправомерном использовании государственных средств.

Нуньес занимал пост главы CBDA с 1988 года. Он был отстранен от занимаемой должности в ноябре 2016 года после расследования, проводимого полицией и прокуратурой.
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