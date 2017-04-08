СМИ: Член бюро FINA Нуньес арестован по подозрению в коррупции

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Помимо 78-летнего чиновника были арестованы финансовый директор CBDA Серхио Рибейро и технический координатор по водному поло Рикардо Кабрал. Все трое фигурантов дела подозреваются в неправомерном использовании государственных средств.

Нуньес занимал пост главы CBDA с 1988 года. Он был отстранен от занимаемой должности в ноябре 2016 года после расследования, проводимого полицией и прокуратурой.