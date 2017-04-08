Ефимова заявила, что даже рада усиленному тестированию со стороны FINA перед ЧМ
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова заявила, что даже рада усиленному контролю, информацию о котором Международная федерация плавания (FINA) озвучила в преддверии чемпионата мира по водным видам спорта.
Ранее FINA в официальном
«Нас действительно много тестировали: буквально только вышли с самолета, и уже вечером в гостинице у нас был
Ефимова готовится квалифицироваться на чемпионат мира по итогам чемпионата России в Москве (
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