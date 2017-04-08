Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/29361191/
8 апреля 2017, 17:12 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Ефимова заявила, что даже рада усиленному тестированию со стороны FINA перед ЧМ

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова заявила, что даже рада усиленному контролю, информацию о котором Международная федерация плавания (FINA) озвучила в преддверии чемпионата мира по водным видам спорта.

Ранее FINA в официальном пресс-релизе сообщила об усилении допинг-контроля в водных видах спорта перед июльским чемпионатом мира в Будапеште.

«Нас действительно много тестировали: буквально только вышли с самолета, и уже вечером в гостинице у нас был допинг-контроль, берут проб помногу, в Австралии я раз пять или шесть сдавала. Но без проблем! Даже хорошо, что они берут их много, чтобы потом не было такого, что количества взятых допинг-проб не хватает», — сказала Ефимова журналистам.

Ефимова готовится квалифицироваться на чемпионат мира по итогам чемпионата России в Москве (10—14 апреля).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

СМИ: Член бюро FINA Нуньес арестован по подозрению в коррупции

СМИ: Член бюро FINA Нуньес арестован по подозрению в коррупции

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Член бюро Международной федерации плавания (FINA), бывший президент Бразильской конфедерации водных видов спорта (CBDA) Коараси Нуньес арестован по подозрению в коррупции. Об этом сообщает портал Inside the games.
Еще 7 новостей  Все новости
5 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Сотниковой к Плющенко