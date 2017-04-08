Ефимова заявила, что даже рада усиленному тестированию со стороны FINA перед ЧМ

Ранее FINA в официальном пресс-релизе сообщила об усилении допинг-контроля в водных видах спорта перед июльским чемпионатом мира в Будапеште.

«Нас действительно много тестировали: буквально только вышли с самолета, и уже вечером в гостинице у нас был допинг-контроль, берут проб помногу, в Австралии я раз пять или шесть сдавала. Но без проблем! Даже хорошо, что они берут их много, чтобы потом не было такого, что количества взятых допинг-проб не хватает», — сказала Ефимова журналистам.