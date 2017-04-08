Ефимова выступит на всех этапах международного турнира по плаванию «Маре Нострум»
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова заявила, что она и ее команда Efimova Team выступят на всех трех этапах международного турнира «Маре Нострум» перед чемпионатом мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).
Первый этап турнира пройдет в Монако (
«У нас будут сборы, потом будут все три этапа “Маре Нострум”, потом снова сборы и открытый чемпионат Франции. Финальный сбор перед чемпионатом мира проведем в Испании», — сказала Ефимова журналистам.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште в июле.
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