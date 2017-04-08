Ефимова выступит на всех этапах международного турнира по плаванию «Маре Нострум»

Первый этап турнира пройдет в Монако ( 10—11 июня ), второй состоится в Барселоне ( 13—14 июня ), третий — в Кане-ан-Руссийон (Франция, 17—18 июня ).

«У нас будут сборы, потом будут все три этапа “Маре Нострум”, потом снова сборы и открытый чемпионат Франции. Финальный сбор перед чемпионатом мира проведем в Испании», — сказала Ефимова журналистам.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште в июле.