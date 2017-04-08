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8 апреля 2017, 17:02 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Ефимова выступит на всех этапах международного турнира по плаванию «Маре Нострум»

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова заявила, что она и ее команда Efimova Team выступят на всех трех этапах международного турнира «Маре Нострум» перед чемпионатом мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).

Первый этап турнира пройдет в Монако (10—11 июня), второй состоится в Барселоне (13—14 июня), третий — в Кане-ан-Руссийон (Франция, 17—18 июня).

«У нас будут сборы, потом будут все три этапа “Маре Нострум”, потом снова сборы и открытый чемпионат Франции. Финальный сбор перед чемпионатом мира проведем в Испании», — сказала Ефимова журналистам.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште в июле.
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