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8 апреля 2017, 17:17 | Водные: Плавание | ТАСС

Юлию Ефимову четырежды проверяли на допинг во время подготовки к сезону

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Четырехкратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову четыре раза тестировали на допинг в течение предсезонной подготовки, которая ведется с февраля. Об этом ТАСС рассказал агент спортсменки Андрей Митьков.

<em>МОСКВА 8 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. </em>Четырехкратную чемпионку мира по плаванию Юлию <span class=error>Ефимову</span> четыре раза тестировали на допинг в течение предсезонной подготовки которая ведется с февраля. Об этом ТАСС рассказал агент спортсменки Андрей <span class=error>Митьков</span>. Увеличить
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«С начала февраля Юля трижды сдавала допинг-пробы в Австралии, буквально на днях еще один допинг-контроль она прошла в Москве, — сказал Митьков. — Это нормально, пусть больше приезжают для допинг-проверок. Чем больше будут брать проб, тем лучше».

«У других спортсменов команды Efimova Team также брали допинг-пробы, хотя к Юле более пристальное внимание, — добавил агент. — Андрея Николаева тестировали трижды, а Веру Калашникову один раз, во время открытого чемпионата Австралии».

Первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team была образована в начале этого года.

Ефимова также является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, трехкратной чемпионкой Европы, также она трижды побеждала на чемпионате Европы на короткой воде.
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Ефимова заявила, что даже рада усиленному тестированию со стороны FINA перед ЧМ

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова заявила, что даже рада усиленному контролю, информацию о котором Международная федерация плавания (FINA) озвучила в преддверии чемпионата мира по водным видам спорта.
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