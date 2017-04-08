Юлию Ефимову четырежды проверяли на допинг во время подготовки к сезону
МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Четырехкратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову четыре раза тестировали на допинг в течение предсезонной подготовки, которая ведется с февраля. Об этом ТАСС рассказал агент спортсменки Андрей Митьков.
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Видимо, что-то случилось...
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«С начала февраля Юля трижды сдавала
«У других спортсменов команды Efimova Team также брали
Первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team была образована в начале этого года.
Ефимова также является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в
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