Юлию Ефимову четырежды проверяли на допинг во время подготовки к сезону

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«С начала февраля Юля трижды сдавала допинг-пробы в Австралии, буквально на днях еще один допинг-контроль она прошла в Москве, — сказал Митьков. — Это нормально, пусть больше приезжают для допинг-проверок. Чем больше будут брать проб, тем лучше».

«У других спортсменов команды Efimova Team также брали допинг-пробы, хотя к Юле более пристальное внимание, — добавил агент. — Андрея Николаева тестировали трижды, а Веру Калашникову один раз, во время открытого чемпионата Австралии».

Первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team была образована в начале этого года.