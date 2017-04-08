Ефимова хочет выступить на этапах Кубка мира по плаванию в Москве и Токио
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова заявила, что она собирается выступить на этапах Кубка мира в Москве и Токио.
Этап в Москве пройдет
«В прошлом году я проехала по всем этапам, сейчас немножко хочется сделать иначе: возможно, выступить в Москве и Токио, чтобы посмотреть, изучить ситуацию с условиями, уже с прицелом на Олимпиаду», — сказала Ефимова журналистам.
Этапы Кубка мира по плаванию проводятся на короткой воде.
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