Ефимова хочет выступить на этапах Кубка мира по плаванию в Москве и Токио

Этап в Москве пройдет 2—3 августа , в Токио — 14—15 ноября .

«В прошлом году я проехала по всем этапам, сейчас немножко хочется сделать иначе: возможно, выступить в Москве и Токио, чтобы посмотреть, изучить ситуацию с условиями, уже с прицелом на Олимпиаду», — сказала Ефимова журналистам.

Этапы Кубка мира по плаванию проводятся на короткой воде.