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8 апреля 2017, 16:50 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Ефимова хочет выступить на этапах Кубка мира по плаванию в Москве и Токио

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова заявила, что она собирается выступить на этапах Кубка мира в Москве и Токио.

Этап в Москве пройдет 2—3 августа, в Токио — 14—15 ноября.

«В прошлом году я проехала по всем этапам, сейчас немножко хочется сделать иначе: возможно, выступить в Москве и Токио, чтобы посмотреть, изучить ситуацию с условиями, уже с прицелом на Олимпиаду», — сказала Ефимова журналистам.

Этапы Кубка мира по плаванию проводятся на короткой воде.
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