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8 апреля 2017, 16:48 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Ефимова: Ассоциации водных видов спорта есть во многих странах, значит, идея работает

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании россиянка Юлия Ефимова считает, что если идея с ассоциациями водных видов спорта работает в других странах, значит, она имеет право на существование.

После заседания высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) 21 февраля источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что утверждено создание в России Ассоциации водных видов спорта, которую может возглавить президент трех федераций — по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду — Алексей Власенко. Президент ВФП Владимир Сальников рассказал, что ВФП еще предстоит рассмотреть материалы по созданию ассоциации и передать предложения по этой инициативе в комитет стратегического планирования и развития высшего наблюдательного совета, который возглавляет Александр Попов.

«Такие ассоциации есть почти во всех странах, если это делают другие страны, значит, это работает», — сказала Ефимова журналистам.

За вступление в Ассоциацию проголосовали уже две федерации водных видов спорта из четырех — Российская федерация прыжков в воду и Федерация водного поло России.
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