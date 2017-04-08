Ефимова: Ассоциации водных видов спорта есть во многих странах, значит, идея работает

После заседания высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) 21 февраля источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что утверждено создание в России Ассоциации водных видов спорта, которую может возглавить президент трех федераций — по водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду — Алексей Власенко. Президент ВФП Владимир Сальников рассказал, что ВФП еще предстоит рассмотреть материалы по созданию ассоциации и передать предложения по этой инициативе в комитет стратегического планирования и развития высшего наблюдательного совета, который возглавляет Александр Попов.

«Такие ассоциации есть почти во всех странах, если это делают другие страны, значит, это работает», — сказала Ефимова журналистам.

За вступление в Ассоциацию проголосовали уже две федерации водных видов спорта из четырех — Российская федерация прыжков в воду и Федерация водного поло России.