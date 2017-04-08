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8 апреля 2017, 16:35 | Водные: Плавание | ТАСС

Агент: Совместные сборы с Efimova Team предложили провести иностранным пловцам

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Ряду иностранных пловцов направлены запросы на проведение совместных сборов с участниками команды четырехкратной чемпионки мира Efimova Team Юлии Ефимовой. Об этом на пресс- конференции заявил агент спортсменки Андрей Митьков.

«Мы написали уже несколько запросов иностранным спортсменам, чтобы проводить совместные сборы и учиться у них, — сказал Митьков. — Планов много, главное, чтобы возможности позволяли».

Первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team была образована в начале этого года. Помимо Ефимовой, в ее состав вошли Вера Калашникова и Андрей Николаев. Главным тренером команды является Андрей Ефимов.
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Команда Efimova Team проведет финальный сбор в Испании перед чемпионатом мира

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team проведет в Испании финальный сбор перед чемпионатом мира — 2017 в Будапеште. Об этом на пресс- конференции рассказала четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.
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