Агент: Совместные сборы с Efimova Team предложили провести иностранным пловцам
МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Ряду иностранных пловцов направлены запросы на проведение совместных сборов с участниками команды четырехкратной чемпионки мира Efimova Team Юлии Ефимовой. Об этом на пресс- конференции заявил агент спортсменки Андрей Митьков.
«Мы написали уже несколько запросов иностранным спортсменам, чтобы проводить совместные сборы и учиться у них, — сказал Митьков. — Планов много, главное, чтобы возможности позволяли».
Первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team была образована в начале этого года. Помимо Ефимовой, в ее состав вошли Вера Калашникова и Андрей Николаев. Главным тренером команды является Андрей Ефимов.
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