Агент: Совместные сборы с Efimova Team предложили провести иностранным пловцам

«Мы написали уже несколько запросов иностранным спортсменам, чтобы проводить совместные сборы и учиться у них, — сказал Митьков. — Планов много, главное, чтобы возможности позволяли».

Первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team была образована в начале этого года. Помимо Ефимовой, в ее состав вошли Вера Калашникова и Андрей Николаев. Главным тренером команды является Андрей Ефимов.