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8 апреля 2017, 15:58 | Водные: Плавание | ТАСС

Ефимова считает, что готова к выступлению на чемпионате России по плаванию

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Четырехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова считает себя полностью готовой к чемпионату России, который будет квалификационным на мировое первенство по водным видам спорта 2017 года в Будапеште. Об этом спортсменка заявила на пресс-конференции.

На чемпионате России Ефимова выступит на всех дистанциях брассом а также на 200 м комплексом. Увеличить
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«Итоги предсезонных сборов будем подводить после чемпионата России, — сказала Ефимова. — Мы хорошо сдружились с ребятами из моей команды Efimova Team. Думаю, мы все хорошо проплывем на чемпионате России, мы готовы, я более чем уверена, что все будет в порядке».

«У меня задача простая — отобраться на чемпионат мира. Чемпионат России — проходящий старт, главное — чемпионат мира», — добавила спортсменка.

На чемпионате России Ефимова выступит на всех дистанциях брассом, а также на 200 м комплексом.

Чемпионат России пройдет 10—14 апреля.
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