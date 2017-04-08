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8 апреля 2017, 15:46 | Водные: Плавание | ТАСС

Команда четырехкратной чемпионки мира по плаванию Ефимовой будет расширена

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Первая в России профессиональная команда по плаванию Efimova Team пополнится новыми участниками. Об этом на пресс-конференции рассказала четырехкратная чемпионка мира Юлия Ефимова.

Спортсменка в составе Efimova Team провела два предсезонных сбора на Бали (Индонезия) а также сбор в Сиднее (Австралия) где выступила на Открытом чемпионате штата Новый Южный Уэльс. Увеличить
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Спортсменка в составе Efimova Team провела два предсезонных сбора на Бали (Индонезия), а также сбор в Сиднее (Австралия), где выступила на Открытом чемпионате штата Новый Южный Уэльс. На данный момент в команду также входят пловцы Вера Калашникова и Андрей Николаев.

«Было очень сложно, многие не верили, что у нас все получится, — сказала Ефимова. — Пока команда у нас маленькая, но в ближайшее время мы будем ее расширять. Надеюсь, все у нас будет хорошо».

Также Ефимова является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне, трехкратной чемпионкой Европы, также она трижды побеждала на чемпионате Европы на короткой воде.
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