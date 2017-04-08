Команда четырехкратной чемпионки мира по плаванию Ефимовой будет расширена

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Спортсменка в составе Efimova Team провела два предсезонных сбора на Бали (Индонезия), а также сбор в Сиднее (Австралия), где выступила на Открытом чемпионате штата Новый Южный Уэльс. На данный момент в команду также входят пловцы Вера Калашникова и Андрей Николаев.

«Было очень сложно, многие не верили, что у нас все получится, — сказала Ефимова. — Пока команда у нас маленькая, но в ближайшее время мы будем ее расширять. Надеюсь, все у нас будет хорошо».