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7 апреля 2017, 18:27 | Водные: Плавание | Р-Спорт

ВФП предложила включить центр плавания в Волгограде в программу FINA

МОСКВА, 7 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Всероссийская федерация плавания (ВФП) предложила включить центр подготовки в Волгограде в программу развития Международной федерации плавания (FINA), заявил агентству «Р-Спорт» президент ВФП Владимир Сальников.

В волгоградском центре проходит подготовку резерв сборной России по плаванию.

«Мы обратились в FINA c просьбой включить наш учебно-тренировочный центр ВФП в Волгограде, где мы успешно проводим программу по подготовке резерва, в программу развития FINA. У нас там тренировались сирийцы, спортсмены из Кувейта, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Туркмении. Спортсмены, которые туда приезжают, имеют возможность не только тренироваться, но и получают пакет исследований по оценке техники, коррекции, планированию тренировочных нагрузок, анализ тестовых упражнений», — сказал Сальников.

«Мы считаем своим долгом предложить включить этот центр в программу FINA, он поможет спортсменам из развивающихся стран прогрессировать в плавании и поспособствует FINA в решении задачи по развитию вида спорта», — добавил он.
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