ВФП предложила включить центр плавания в Волгограде в программу FINA
МОСКВА, 7 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Всероссийская федерация плавания (ВФП) предложила включить центр подготовки в Волгограде в программу развития Международной федерации плавания (FINA), заявил агентству «Р-Спорт» президент ВФП Владимир Сальников.
В волгоградском центре проходит подготовку резерв сборной России по плаванию.
«Мы обратились в FINA c просьбой включить наш
«Мы считаем своим долгом предложить включить этот центр в программу FINA, он поможет спортсменам из развивающихся стран прогрессировать в плавании и поспособствует FINA в решении задачи по развитию вида спорта», — добавил он.
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