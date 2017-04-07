ВФП предложила включить центр плавания в Волгограде в программу FINA

В волгоградском центре проходит подготовку резерв сборной России по плаванию.

«Мы обратились в FINA c просьбой включить наш учебно-тренировочный центр ВФП в Волгограде, где мы успешно проводим программу по подготовке резерва, в программу развития FINA. У нас там тренировались сирийцы, спортсмены из Кувейта, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Туркмении. Спортсмены, которые туда приезжают, имеют возможность не только тренироваться, но и получают пакет исследований по оценке техники, коррекции, планированию тренировочных нагрузок, анализ тестовых упражнений», — сказал Сальников.

«Мы считаем своим долгом предложить включить этот центр в программу FINA, он поможет спортсменам из развивающихся стран прогрессировать в плавании и поспособствует FINA в решении задачи по развитию вида спорта», — добавил он.