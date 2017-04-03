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3 апреля 2017, 15:02 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Маглионе: FINA рассматривает заявку Казани на ЧМ по плаванию относительно 2022 года

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международная федерация плавания (FINA) рассматривает заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде относительно 2022 года, заявил агентству «Р-Спорт» президент организации Хулио Маглионе.

Казань в 2016 году подала заявку на проведение турнира в 2022 или 2024 году. Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов заявил «Р-Спорт», что Казань может принять чемпионат мира по плаванию на короткой воде уже в 2020 году из-за того, что получивший одобрение от FINA на этот турнир Абу-Даби хочет провести его в другие сроки.

«Сейчас мы готовимся обсуждать заявку на 2022 год. На данный момент времени Абу-Даби принимает чемпионат мира 2020 года, а по Казани мы обсуждаем заявку относительно 2022 года. Эту заявку мы приняли еще в прошлом году, и решение по этому вопросу будет в Будапеште», — сказал Маглионе.

Планируется, что решение будет принято в июле 2017 года в рамках проведения чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.
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