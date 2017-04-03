Маглионе: FINA рассматривает заявку Казани на ЧМ по плаванию относительно 2022 года
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Международная федерация плавания (FINA) рассматривает заявку Казани на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде относительно 2022 года, заявил агентству «Р-Спорт» президент организации Хулио Маглионе.
Казань в 2016 году подала заявку на проведение турнира в 2022 или 2024 году. Министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов заявил «Р-Спорт», что Казань может принять чемпионат мира по плаванию на короткой воде уже в 2020 году
«Сейчас мы готовимся обсуждать заявку на 2022 год. На данный момент времени
Планируется, что решение будет принято в июле 2017 года в рамках проведения чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.
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