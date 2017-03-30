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30 марта 2017, 19:45 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Ефимова выступит на пяти дистанциях на ЧР по плаванию в Москве

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова выступит на пяти дистанциях на чемпионате России по плаванию в Москве, заявил главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.

Чемпионат страны пройдет в Москве с 10 по 14 апреля и будет квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Юля будет выступать на всех дистанциях брассом: 50, 100 и 200 метров, а также на дистанции 200 метров комплексом и на 50 метров на спине», — сказал Колмогоров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Ранее Ефимова заявила, что по-прежнему ставит себе целью квалифицироваться на чемпионат мира прежде всего на дистанциях брассом.
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