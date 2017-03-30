Ефимова выступит на пяти дистанциях на ЧР по плаванию в Москве

Чемпионат страны пройдет в Москве с 10 по 14 апреля и будет квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

«Юля будет выступать на всех дистанциях брассом: 50, 100 и 200 метров, а также на дистанции 200 метров комплексом и на 50 метров на спине», — сказал Колмогоров по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».