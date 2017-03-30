ВФП получила проект устава Ассоциации водных видов, президиум обсудит рекомендации

О создании Ассоциации водных видов спорта было объявлено 21 марта. Ассоциация призвана объединить все федерации водных видов спорта в России. Федерация водного поло уже проголосовала за вступление в ассоциацию.

«Мы рассмотрели проект устава. Есть ряд тревожных моментов, с которыми мы не согласны, готовимся дать рекомендации. На данный момент эта затея видится преждевременной», — сообщил агентству «Р-Спорт» глава общественного совета старейшин Всероссийской федерации плавания Виктор Мазанов.