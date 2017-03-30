ВФП получила проект устава Ассоциации водных видов, президиум обсудит рекомендации
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Всероссийская федерация плавания (ВФП) получила проект устава по созданию Ассоциации водных видов спорта, готовится дать свои рекомендации, которые рассмотрит президиум ВФП.
О создании Ассоциации водных видов спорта было объявлено 21 марта. Ассоциация призвана объединить все федерации водных видов спорта в России. Федерация водного поло уже проголосовала за вступление в ассоциацию.
«Мы рассмотрели проект устава. Есть ряд тревожных моментов, с которыми мы не согласны, готовимся дать рекомендации. На данный момент эта затея видится преждевременной», — сообщил агентству «Р-Спорт» глава общественного совета старейшин Всероссийской федерации плавания Виктор Мазанов.
Как сообщили агентству «Р-Спорт» в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter