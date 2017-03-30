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30 марта 2017, 11:16 | Водные: Плавание | Р-Спорт

ВФП получила проект устава Ассоциации водных видов, президиум обсудит рекомендации

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Всероссийская федерация плавания (ВФП) получила проект устава по созданию Ассоциации водных видов спорта, готовится дать свои рекомендации, которые рассмотрит президиум ВФП.

О создании Ассоциации водных видов спорта было объявлено 21 марта. Ассоциация призвана объединить все федерации водных видов спорта в России. Федерация водного поло уже проголосовала за вступление в ассоциацию.

«Мы рассмотрели проект устава. Есть ряд тревожных моментов, с которыми мы не согласны, готовимся дать рекомендации. На данный момент эта затея видится преждевременной», — сообщил агентству «Р-Спорт» глава общественного совета старейшин Всероссийской федерации плавания Виктор Мазанов.

Как сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ВФП, вынесенные рекомендации будут обсуждаться президиумом организации 14 апреля.
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