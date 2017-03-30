Президент ВФП Владимир Сальников выдвинут на пост члена бюро FINA
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников выдвинут на пост члена бюро Международной федерации плавания (FINA), сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ВФП.
Сальников является членом бюро FINA. Выборный конгресс состоится в Будапеште в июле 2017 года.
«Кандидатура Сальникова решением президиума ВФП была одобрена на выдвижение в члены бюро FINA. Соответствующие документы были отправлены в FINA. От FINA пришло подтверждение о получении документов кандидата», — сообщили агентству «Р-Спорт» в
Как сообщили в
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