Президент ВФП Владимир Сальников выдвинут на пост члена бюро FINA

Сальников является членом бюро FINA. Выборный конгресс состоится в Будапеште в июле 2017 года.

«Кандидатура Сальникова решением президиума ВФП была одобрена на выдвижение в члены бюро FINA. Соответствующие документы были отправлены в FINA. От FINA пришло подтверждение о получении документов кандидата», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе организации.