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30 марта 2017, 10:52 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Президент ВФП Владимир Сальников выдвинут на пост члена бюро FINA

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников выдвинут на пост члена бюро Международной федерации плавания (FINA), сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе ВФП.

Сальников является членом бюро FINA. Выборный конгресс состоится в Будапеште в июле 2017 года.

«Кандидатура Сальникова решением президиума ВФП была одобрена на выдвижение в члены бюро FINA. Соответствующие документы были отправлены в FINA. От FINA пришло подтверждение о получении документов кандидата», — сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе организации.

Как сообщили в пресс-службе ВФП, по кандидатуре Сальникова будет проведено общее голосование конгресса.
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