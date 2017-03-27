Тренер: Квалификационным турниром для пловцов к ЧМ будет только чемпионат России
МОСКВА, 27 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российские пловцы будут квалифицироваться на чемпионат мира по водным видам спорта только по итогам чемпионата России, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Сергей Колмогоров.
Чемпионат России пройдет в Москве с 10 по 14 апреля. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште в июле 2017 года.
«У нас в этом году на чемпионат мира будет разовый отбор, и состоится он на чемпионате России, доборов на других соревнованиях не предусмотрено», — сказал Колмогоров по телефону.
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