Тренер: Квалификационным турниром для пловцов к ЧМ будет только чемпионат России

Чемпионат России пройдет в Москве с 10 по 14 апреля. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Будапеште в июле 2017 года.

«У нас в этом году на чемпионат мира будет разовый отбор, и состоится он на чемпионате России, доборов на других соревнованиях не предусмотрено», — сказал Колмогоров по телефону.