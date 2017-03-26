Мировая пресса о скандале вокруг Сальникова: Слон в русской комнате

Публикуем краткий пересказ этого материала.

Владимир Сальников находится под пристальным вниманием на сайте sovsport.ru, в котором основные аргументы сводятся к тому, что он может лишиться своего места во Всероссийской федерации плавания — это «потеря доверия» в связи с «неспособностью добиться результатов».

Вывод, который содержится в газете, и многочисленные слова, которые ему предшествуют, указывают на то, что настроение отстранить Сальникова от должности уже укрепилось.

То, что прочность позиций Сальникова ставится под сомнение, никого не должно удивлять, пишет издание. И указывает еще на один аспект, который в расследовании «Советского спорта» сознательно был вынесен за скобки: речь о допинг-истории вокруг пожизненного запрета доктора Сергея Португалова, человека, который играл ключевую роль в федерации плавания. И это, пишут авторы, должно быть самой серьезной головной болью для Сальникова.

При этом успехи Юлии Ефимовой, которая является оппонентом Сальникова, тоже ставятся в упрек главе федерации — из-за допинг-составляющей. В 2013 году Ефимова получила положительный результат на запрещенное вещество. Впоследствии ей была предоставлена отсрочка — с тем, чтобы она выступила в борьбе за титулы на домашнем чемпионате мира в Казани в 2015 году. Она не понесла, по сути, наказания. А ведь запрещенные вещества были указаны на упаковке продукта, который она купила на прилавке в Лос-Анджелесе. «Извините, я просто не читала этикетку… поверила словам продавца…».

Ефимова вернулась в 2015 году и вызвала глубокое потрясение среди многих, когда сказала, что допинг был таким же легким, как нарушение правил дорожного движения. Мол, у вас отбирают права, а потом вы получаете их снова.

Потом была история с мельдонием, где тоже все выглядит не так уж однозначно. В итоге, Ефимова вошла в историю как самый освистываемый и подвергающийся издевательствам пловец в истории. И поводом был вовсе не тест от 2013 года, а потеря доверия.

Мир плавания остался в стороне от конфликта Сальникова и Ефимовой, а нашей прессе (и «Советскому спорту» в первую очередь) ставится в упрек, что мы говорим в первую очередь о «тяжелом психологическом микроклимате в команде и устаревших методах», а не о допинге. А ведь именно пловцы и тренеры по плаванию были среди тех, кто стоял в очереди, чтобы проконсультироваться с допинговыми специалистами, тем же получившим теперь пожизненную дисквалификацию Сергеем Португаловым. Источники указывают на то, что в молодежных рядах российского плавания существует «серьезная проблема», поскольку финансовые стимулы в этом возрасте достаточно велики для того, чтобы один член национальной молодежной сборной, способный выиграть медали на международных соревнованиях, зарабатывал больше, чем средняя зарплата семейного человека в огромной массе регионов России. Подросток как главный кормилец — это серьезный стимул следовать допинг-программе.

Итак, было два положительных результата EPO среди молодых пловцов. Было это еще в 2009 году, когда Сальников был у руля своей федерации. Пловцам было предложено помилование, если они согласились бы раскрыть источник получения ими запрещенного вещества. То есть они указывают на врача — и взамен они будут отпущены. Это ошибка, это грубое нарушением Кодекса ВАДА. Как видим, федерация взяла антидопинговый контроль в свои руки вместо того, чтобы передать этот вопрос тем, кому положено. Эта информация замалчивалась до прошлого года, пока осведомители не сообщили The Times о двух случаях EPO в плавании и не представили подтверждающие доказательства. И FINA, и WADA заявили, что они будут проводить расследование. Сальников, член бюро FINA, молчит.

Вопросы, поставленные «Советским спортом», звучат разумно, пишет издание. Они направлены на то, чтобы побудить Российскую Федерацию очиститься от всего, что пошло наперекосяк, что мешает прогрессу. Сальников характеризуется как идущий ко дну. Неповоротливый слон в комнате.