Андрей Митьков: В прошлом году Сальников начал настоящую войну против Ефимовой
18 марта в субботнем номере «Советского спорта» было опубликовано расследование редакции газеты о неудовлетворительном положении вещей в российском плавании. Во вторник на наблюдательном совете Всероссийской федерации плавания было принято решение о создании Ассоциации водных видов спорта, в которую войдет ВФП.
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Итоги расследования вызвали большой резонанс. В редакцию «Советского спорта» продолжают поступать положительные отклики об этом материале. Не остались в стороне и заслуженные деятели нашего плавания. Агент самой титулованной российской пловчихи Юлии Ефимовой — Алексей Митьков в откровенном интервью поделился своим мнением о нашем расследовании и создании Ассоциации водных видов спорта.
— Те доводы, которые приведены в расследовании «Советского спорта», действительно имеют место быть. Как человек, глубоко погруженный в российское плавание, могу сказать, что разговоры о тех вещах, что там изложены, были. Мало того, многое из этого я видел своими глазами.
— Что можете сказать о реакции на эту статью, которая последовала моментально?
— Честно говоря, я был удивлен появлению этой статьи, да еще в таком подробном раскладе, видел и реакцию на нее. Конечно, все эти открытые письма — все это просто смешно. В Волгоград приехали тренеры для участия в детских соревнованиях и дают живописный расклад по тому, как Авдиенко стал обладателем этого плавательного комплекса. Просто смех! Никто, кроме самого Авдиенко и еще пары людей, знать об этом не мог. То есть понятно, каким образом это письмо появилось.
— Там были еще письма ветеранов отечественного плавания.
— То, что писали наши уважаемые ветераны, живущие за границей и ранее рассказывавшие о том, что у российского плавания вообще никогда не было серьезных побед, мне просто смешно читать. Даже говорить серьезно об этом не приходится.
— Создание Ассоциации водных видов спорта сможет
— Могу сказать, что с инициаторами создания Ассоциации мы постоянно находимся в диалоге, с некоторыми из них дружим. В частности, с Алексеем Власенко, который является основным кандидатом на пост главы этой организации. Он большой друг команды Ефимовой, много нам помогал в прошлом году, когда сложилась непростая ситуация с мельдонием. Помогал и морально, и финансово, оплачивая помощь экспертов по нашему делу, и
— Какие плюсы в создании Ассоциация вы видите для команды самой успешной российской пловчихи Юлии Ефимовой?
— Мы рассчитываем, что команда Ефимовой получит полную поддержку и по линии Ассоциации, и по линии Высшего наблюдательного совета. Алексей Власенко обещал нам это и от себя, и от Председателя ВНС — Дениса Мантурова. Мы сейчас находимся в активном обсуждении формата сотрудничества, потому что команда Ефимовой — это первая в России за четверть века профессиональная команда по плаванию. У нас есть идеи, опыт и я рад, что нас поддерживают такие люди, особенно на фоне того, что отношения со Всероссийской федерацией плавания складываются не лучшим образом.
— Может ли Ассоциация способствовать улучшению отношений между командой Ефимовой и ВФП?
— Вы знаете, когда была история с мельдонием, меня очень удивило то, что Владимир Валерьевич Сальников, который, как и Юля, сам в свое время сталкивался с проблемами отсутствия поддержки, организации и финансов, не только не помог, а принялся нам всячески противодействовать и топить. В ответ на эмоциональные выступления Ефимовой в прессе он отреагировал не как солидный руководитель, умудренный опытом, в том числе и спортивным, и жизненным, а начал настоящую войну против нее. И когда после этого я обратился к нему по
— То есть, вы полностью исключили общение с федерацией?
— Полностью исключить общение, конечно, нельзя. Но если у нас есть возможность не обращаться к этим людям, мы не обращаемся. У нас прекрасные отношения с главным тренером сборной, с центром спортивной подготовки, который осуществляет частичное финансирование, как команды Ефимовой, так и сборной России по плаванию. Что здесь может сделать Власенко? Взять Сальникова, Митькова, Ефимову и посадить за стол переговоров? Да
— Свои претензии к вам ВФП
— Когда мы формировали команду, общались с другими пловцами и предлагали им присоединиться к нам, федерация этому сильно воспротивилась. Сальников говорил, что мы мутим воду,
— Решение проблем в ваших взаимоотношениях в принципе возможно?
— Еще раз повторюсь, мы готовы к сотрудничеству. Федерации это пока не нужно. Но если у них вдруг появится желание пойти на контакт, самостоятельно или под давлением Ассоциации, мы сядем за стол переговоров.
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