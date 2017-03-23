Андрей Митьков: В прошлом году Сальников начал настоящую войну против Ефимовой

Итоги расследования вызвали большой резонанс. В редакцию «Советского спорта» продолжают поступать положительные отклики об этом материале. Не остались в стороне и заслуженные деятели нашего плавания. Агент самой титулованной российской пловчихи Юлии Ефимовой — Алексей Митьков в откровенном интервью поделился своим мнением о нашем расследовании и создании Ассоциации водных видов спорта.

— Те доводы, которые приведены в расследовании «Советского спорта», действительно имеют место быть. Как человек, глубоко погруженный в российское плавание, могу сказать, что разговоры о тех вещах, что там изложены, были. Мало того, многое из этого я видел своими глазами. Что-то публиковалось авторитетными журналистами и спортсменами в социальных сетях, я даже видел документы по конкретным случаям. Знаю и абсолютно дикие истории, которые происходили в Волгограде. Глупо спорить с тем, что у нас нет результатов в плавании — с 2000 года мы не видели золота на Олимпиадах. Победы Ларисы Ильченко на открытой воде — это исключительно ее достижения, но никак не ВФП. Так что, со всем, что изложено в этом расследовании, я солидарен.

— Что можете сказать о реакции на эту статью, которая последовала моментально?

— Честно говоря, я был удивлен появлению этой статьи, да еще в таком подробном раскладе, видел и реакцию на нее. Конечно, все эти открытые письма — все это просто смешно. В Волгоград приехали тренеры для участия в детских соревнованиях и дают живописный расклад по тому, как Авдиенко стал обладателем этого плавательного комплекса. Просто смех! Никто, кроме самого Авдиенко и еще пары людей, знать об этом не мог. То есть понятно, каким образом это письмо появилось.

— Там были еще письма ветеранов отечественного плавания.

— То, что писали наши уважаемые ветераны, живущие за границей и ранее рассказывавшие о том, что у российского плавания вообще никогда не было серьезных побед, мне просто смешно читать. Даже говорить серьезно об этом не приходится.

— Создание Ассоциации водных видов спорта сможет как-то изменить ситуацию?

— Могу сказать, что с инициаторами создания Ассоциации мы постоянно находимся в диалоге, с некоторыми из них дружим. В частности, с Алексеем Власенко, который является основным кандидатом на пост главы этой организации. Он большой друг команды Ефимовой, много нам помогал в прошлом году, когда сложилась непростая ситуация с мельдонием. Помогал и морально, и финансово, оплачивая помощь экспертов по нашему делу, и какими-то политическими маневрами решал вопросы, которые, казалось бы, решить уже невозможно. Нам очень приятно, что и со мной и с Юлей Алексей Викторович советовался по поводу создания Ассоциации, делился информацией о том, как развиваются события. Поэтому мы надеемся, что эта организация даст толчок к развитию нашего плавания.

— Какие плюсы в создании Ассоциация вы видите для команды самой успешной российской пловчихи Юлии Ефимовой?

— Мы рассчитываем, что команда Ефимовой получит полную поддержку и по линии Ассоциации, и по линии Высшего наблюдательного совета. Алексей Власенко обещал нам это и от себя, и от Председателя ВНС — Дениса Мантурова. Мы сейчас находимся в активном обсуждении формата сотрудничества, потому что команда Ефимовой — это первая в России за четверть века профессиональная команда по плаванию. У нас есть идеи, опыт и я рад, что нас поддерживают такие люди, особенно на фоне того, что отношения со Всероссийской федерацией плавания складываются не лучшим образом.

— Может ли Ассоциация способствовать улучшению отношений между командой Ефимовой и ВФП?

— Вы знаете, когда была история с мельдонием, меня очень удивило то, что Владимир Валерьевич Сальников, который, как и Юля, сам в свое время сталкивался с проблемами отсутствия поддержки, организации и финансов, не только не помог, а принялся нам всячески противодействовать и топить. В ответ на эмоциональные выступления Ефимовой в прессе он отреагировал не как солидный руководитель, умудренный опытом, в том числе и спортивным, и жизненным, а начал настоящую войну против нее. И когда после этого я обратился к нему по какому-то вопросу, от Сальникова последовала такая реакция, после которой я понял, что с этим человеком мы общаться точно не будем. Поэтому сейчас наша команда старается держаться на расстоянии от ВФП.

— То есть, вы полностью исключили общение с федерацией?

— Полностью исключить общение, конечно, нельзя. Но если у нас есть возможность не обращаться к этим людям, мы не обращаемся. У нас прекрасные отношения с главным тренером сборной, с центром спортивной подготовки, который осуществляет частичное финансирование, как команды Ефимовой, так и сборной России по плаванию. Что здесь может сделать Власенко? Взять Сальникова, Митькова, Ефимову и посадить за стол переговоров? Да мы-то готовы к диалогу и сотрудничеству, готовы делиться опытом, но федерации это не нужно. Наверное, они самые умные, талантливые, наверное, именно они, а не Ефимова, показывают лучшие результаты в российском плавании. Хотя всем известно, что за 21 год результатов лучше, чем Юли, не было ни у кого.

— Свои претензии к вам ВФП когда-нибудь озвучивала?

— Когда мы формировали команду, общались с другими пловцами и предлагали им присоединиться к нам, федерация этому сильно воспротивилась. Сальников говорил, что мы мутим воду, кого-то перекупаем и т. д. При этом спортсмены, которые у нас тренируются, не получают никаких денег — мы обеспечиваем условия, качество тренировок, быстрое решение любых проблем, но никому не платим.

— Решение проблем в ваших взаимоотношениях в принципе возможно?

— Еще раз повторюсь, мы готовы к сотрудничеству. Федерации это пока не нужно. Но если у них вдруг появится желание пойти на контакт, самостоятельно или под давлением Ассоциации, мы сядем за стол переговоров.