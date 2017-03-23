Британские пловцы-паралимпийцы пожаловались на запугивания со стороны тренеров
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Федерация плавания Великобритании начала расследование после многократных жалоб от паралимпийцев на запугивания и издевательства со стороны тренеров. Об этом сообщает вещательная корпорация BBC.
В числе спортсменов, пожаловавшихся в федерацию, были призеры летних Паралимпийских игр 2016 года в Рио-де- Жанейро. Британские пловцы завоевали там 47 медалей. Выяснилось, что члены сборной подвергались запугиваниям и издевательствам со стороны тренеров.
«Нам сказали, что спорт — это история не про благополучие спортсменов, а про погоню за медалями. Там существовала культура страха», — рассказал родственник одного из пловцов, подавших жалобу.
В заявлении Федерации плавания Великобритании, которое приводит BBC, говорится, что как только некоторые спортсмены выразили свои опасения, сразу же началось расследование по установлению этих фактов.
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