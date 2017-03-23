Расследование вызвало большой резонанс. Многие любители плавания делились публикацией в социальных сетях со своими друзьями и подписчиками. Так сделала и Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко. Журналист «Советского спорта» позвонил прославленной спортсменке, которая так равно завершила карьеру, чтобы поинтересоваться ее мнением по поводу публикации и проблем, которые испытывает федерация.

— Знаете, это вы наступили на больную мозоль. Мне очень сложно комментировать ту часть, которая касается цифр. Следом, как вы уже, наверное, увидели, вышла целая куча писем от региональных федераций, от тренеров, от Евгения Садового — олимпийского чемпиона. Мне просто интересно, откуда тренеры владеют информацией о том количестве миллионов, которыми располагали и Авдиенко, и все остальные, и куда они их тратили. Откуда у них такая осведомленность, я не знаю. У меня ее нет. На мой взгляд — есть деньги у федерации, мы можем этому только радоваться. Здесь проблема в другом — в отсутствие результата.

— Отсутствие результата, скорее — это следствие проблемы. Вот в чем проблема — вопрос.

— Понимаете, мой тренер Владимир Захаров много лет работает с этими людьми на соседних дорожках. Он работал с Авдиенко, когда тот еще был тренером. Что мне хочется отметить — он единственный тренер в нашей стране, больше ни один не может этим похвастаться, у которого есть 13 золотых медалей чемпионатов мира на открытой воде, одна золотая медаль чемпионата мира в бассейне — с мировым рекордом. Сложно его было бы в чем-либо упрекнуть. Здесь не тратились миллионы — их просто не было.

Когда в Волгоград ехали изо всех регионов, ехали не за хорошими условиями, о которых сейчас много пишется. Было у меня все это, как у спортсменки — я этим пользовалась и рада. Но на результат не совсем это влияет. Когда я только перешла в «Искру», там были другие условия. Там был зеленый бассейн, там были жуки-плавунцы, которые кусали за пятую точку, там была колотая плитка. Не за этим ехали. Со всех регионов съезжались именно к Авдиенко, потому что считали его богом. На него и тренеры смотрели с открытым ртом. Каждый спортсмен мечтал у него тренироваться. Сейчас же все это преподносится несколько иначе — все едут в Волгоград за теми созданными условиями, которые появились, благодаря Виктору Борисовичу. Да, действительно, он сделал большой вклад в развитие, в этот комплекс. Это потрясающе и здорово. Но мне, на самом деле, что касается миллионов, достаточно сложно оценивать это все — не владею финансовыми отчетами.

— Если без миллионов — Волгоград остается, условия стали лучше, Авдиенко — тоже там. А медалей — нет. Причина же у этого какая-то есть?

— На это и хочется обратить внимание. Евгений Садовый в своем письме написал, что наша методика, которую они с тренером начали в каком-то девяностым году — мол сейчас это самая передовая методика. Но это же смешно. Это просто смешно! Разве так можно? Это называется: я сам себе сказал — и сам себе поверил. Как можно заявлять, что медали, выигранные Фелпсом, выиграны, благодаря этой методике?! Уму непостижимо! Опять же, обращаясь к результату: сколько за 20 лет было чемпионов из Волгограда? Вот он этот Авдиенко, вот она лучшая база, вот финансирование. Сколько чемпионов было из нашего города? Почему-то одна я в 2008 году — на Олимпиаде и Юрий Кудинов — неоднократный чемпион мира на открытой воде, еще Евгений Седов — чемпион мира в бассейне. И все мы — воспитанники одного тренера — Захарова. Не Авдиенко. Наверное это — лукавство.

— Получается нужно менять либо методику, либо человека, если он за нее так держится.

— Предлагаете сменить Авдиенко? (смеется).

— Как мы видим, проходят реформы, Федерация плавания России входит в Ассоциацию водных видов спорта. Все потихоньку меняется.

— Я только за такое движение. Уже надоело, что мы варимся в собственном соку — в этом болоте. Уже каждый информационный повод о плавании — большая радость. О нас говорят — о нас не забыли, на нас не махнули рукой. Это уже приятно. То, что сейчас пытаются прийти к какому-то конструктиву — отлично. Я читаю последние новости и очень рада, что под эгидой этой ассоциации будут созданы четыре отдела, где за стратегию развития будет отвечать Александр Попов. Это же великий человек. Действительно великий, имеющий и опыт и знания.

— Сальников тоже был великим пловцом.

— Естественно. Но, тем не менее — это уже хотя бы какое-то движение. Какую-то надежду в нас вселили, что что-то поменяется, возможно станет лучше. Мы уже этому рады.

— Вот, смотрите, Юлия Ефимова бросается на амбразуру и практически в одиночку борется с системой, вы не боитесь говорить. Но все остальные молчат, хотя находятся внутри системы и не могут не понимать, что что-то не так.

— Все прекрасно все понимают. Действительно, тех, кто говорит — их очень мало. Тех, кто говорит очень не любят. Вы же видите, я закончила свою спортивную карьеру достаточно давно, но я так и не осталась востребованной, ни в сборной России, ни где-нибудь еще. Вас не наводит это ни на какие мысли? Понимаете, нынешнее руководство не любит людей, которое… как бы так помягче выразиться….

— Неудобных?

— Тех, кто имеет свое мнение, которые могут его высказать. Это всем не нравится.

— Многие руководители так поступают.

— Знаете, сильные люди собирают вокруг себя команду профессионалов, команду сильных, и во всем им доверяют. А слабаки собирают вокруг себя тех, кто умеет синхронно качать головой. Неужели вы думаете, что это нормально, когда на сбор в составе сборной команды страны вызывается молодой человек, который прошел 30-дневные курсы в тренажерном зале? Это у нас — тренер сборной по ОФП — величайший профессионал! Я молчу про врачей сборной. Мне сначала было грустно, потом — стало смешно. Я сейчас смотрю, насколько меняется ситуация у нас — в открытой воде, кого назначают у нас главным тренером. У нас что, нет никого? Совсем что ли никого нет? Понимаете, в этом печаль люди не хотят, те кто разбираются в специфике вида спорта, они не хотят идти на войну. Они понимают, что работать им не дадут. К сожалению, это так. Им не дадут работать, вносить что-то новое, продвигать свои идеи. Там это не нужно. Там все катится по накатанной — и это здорово.

Выкачали у нас на чемпионате России на открытой воде на Истре все молодое поколение. Привезли их в ледяную воду. Был ведь шанс все изменить. Зачем допустили? Нет, деньги потрачены — надо. Чемпионат России должен состояться при любых условиях. Запустили молодежь, которая впервые приехала попробовать открытую воду — в ледяную воду. Из тех ребят не осталось практически никого. Все — на этом было все.

— Расскажите про этот случай.

— Открытая вода — это, так скажем, лошадиный вид спорта: опасный, контактный, сложный. Мне действительно больно наблюдать за тем, что происходит у нас в сборной. Стали только-только появляться новые спортсмены… после того, как ушло наше поколение, образовался огромный провал — на наше место никто не пришел. Когда начали организовывать чемпионат России… Для меня это до сих пор в памяти. Почему Истра? Да, великолепное место, но в день проведения соревнований вода была ледяная. Вы понимаете, что сейчас те дети, которые пришли в первый раз попробовать открытую воду, которые ждали этого старта, их будут доставать полуживыми, увозить на скорой. Почему вам не остановить все это безобразие, не перенести в другое место чемпионат России? Мне действительно больно — болезненная тема.

Плавание — там тоже миллион примеров. На самом деле, сейчас все молчат, потому что никто не знает, чем все это закончится. Никто не хочет получить себе клеймо — черную метку. Высказавшись здесь один раз… сколько таких примеров было: Станислав Комаров, Аркадий Вятчанин. Говорить не боятся лидеры. Ефимовы не потопишь — вот она говорит. Все остальные привыкли, склонив голову идти стадом, молча.

— Подвижки вроде начались — может что-то изменится в лучшую сторону.

— Мне хочется, чтобы это выровнялось. Я и на своей страничке в Фейсбуке написала, когда меня начали обвинять во всех смертных грехах. Я действительно с уважением отношусь к тренеру Авдиенко, к пловцам Сальникову и Садовому. Но это было так много лет назад. Если он был хорошим пловцом, совершенно не факт, что он будет отличным менеджером. Только нужно уметь признавать свои ошибки, уметь пользоваться помощью и поддержкой, которую тебе хотят оказать, а не задвигать. Естественно, никому не приятно расписываться в собственном бессилии, в своей некомпетентности. Но страдает от этого общее дело, страдают дети прежде всего.

— Весь спорт страдает — тем более такой медалеемкий.

— Меня обижает, когда говорят, что у нас вид спорта без истории. Я считаю, что это не так. У нас медалеемкий вид спорта. Я не хочу сейчас сравнивать Америку и нас — у нас все разное, вообще все. Но, тем не менее, мы должны хотя бы начать стремиться к победам, а не говорить, что у нас никогда не было этих медалей. Давайте сделаем, чтобы они были, давайте придем к какому-то конструктиву. Невозможно без конца говорить: «Да у нас всего в 90-х несколько медалей и одна случайно проскочила в 2008 году». Посмотрите на ту же самую Юлию Ефимову. Кто пришел ей на защиту, когда она попала под такой пресс перед Олимпийскими играми? Кто? Какие действия предприняла федерация, чтобы ее защитить. Об этом и речь. До тех пор, пока спортсмены будут чувствовать себя брошенными со стороны федерации, отношения хорошего с их стороны тоже не будет. Молчат, но — до поры до времени.

— Говорить начнут, но может случиться так, что будет уже поздно. Пока — страшно.

— Конечно. Особенно, если ты — член сборной России. Ты понимаешь, что тебе и твоему тренеру могут закрыть дорогу в эту сборную. И не важно, какими результатами ты обладаешь на данный момент — причин может найтись масса.