Коротышкин: Российское плавание должно вернуть утраченные авторитет и доверие

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Решение о создании комитета по антидопингу было принято во вторник в ходе заседания набсовета ВФП. Коротышкин был избран главой нового органа.

«Новый комитет займется достаточно щепетильной темой на данной момент, — сказал Коротышкин. — Восприятие российского спорта и наших спортсменов на международной арене достаточно негативны из-за всем известных событий. Это нужно исправлять, нам нужно вести грамотную антидопинговую политику. Моя задача во главе комитета — разработать стратегию и сделать так, чтобы нынешние спортсмены считали употребление допинга преступлением».

«Мы убили авторитет нашего спорта в глазах международного сообщества, — добавил Коротышкин. — Задача нового состава наблюдательного совета ВФП будет связана с тем, чтобы вернуть авторитет российского спорта и российских спортсменов, восстановить утраченное доверие».