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21 марта 2017, 20:01 | Водные: Плавание | ТАСС

Коротышкин: Российское плавание должно вернуть утраченные авторитет и доверие

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Комитет по антидопинговой политике в составе наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) будет работать над возвращением утраченного авторитета российского спорта, а также восстановлением доверия перед мировым спортивным сообществом. Об этом ТАСС заявил глава комитета, президент Федерации плавания Москвы Евгений Коротышкин.

Ранее Коротышкин был избран главой комитета по антидопинговой политике в составе наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания. Увеличить
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Решение о создании комитета по антидопингу было принято во вторник в ходе заседания набсовета ВФП. Коротышкин был избран главой нового органа.

«Новый комитет займется достаточно щепетильной темой на данной момент, — сказал Коротышкин. — Восприятие российского спорта и наших спортсменов на международной арене достаточно негативны из-за всем известных событий. Это нужно исправлять, нам нужно вести грамотную антидопинговую политику. Моя задача во главе комитета — разработать стратегию и сделать так, чтобы нынешние спортсмены считали употребление допинга преступлением».

«Мы убили авторитет нашего спорта в глазах международного сообщества, — добавил Коротышкин. — Задача нового состава наблюдательного совета ВФП будет связана с тем, чтобы вернуть авторитет российского спорта и российских спортсменов, восстановить утраченное доверие».
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