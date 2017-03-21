Коротышкин: Российское плавание должно вернуть утраченные авторитет и доверие
МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Комитет по антидопинговой политике в составе наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания (ВФП) будет работать над возвращением утраченного авторитета российского спорта, а также восстановлением доверия перед мировым спортивным сообществом. Об этом ТАСС заявил глава комитета, президент Федерации плавания Москвы Евгений Коротышкин.
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Решение о создании комитета по антидопингу было принято во вторник в ходе заседания набсовета ВФП. Коротышкин был избран главой нового органа.
«Новый комитет займется достаточно щепетильной темой на данной момент, — сказал Коротышкин. — Восприятие российского спорта и наших спортсменов на международной арене достаточно негативны
«Мы убили авторитет нашего спорта в глазах международного сообщества, — добавил Коротышкин. — Задача нового состава наблюдательного совета ВФП будет связана с тем, чтобы вернуть авторитет российского спорта и российских спортсменов, восстановить утраченное доверие».
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