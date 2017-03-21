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21 марта 2017, 19:19 | Водные: Плавание | БЕЛТА

Белорусские пловцы завоевали 12 наград на открытом чемпионате Сербии

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы завоевали 12 наград на открытом чемпионате Сербии, который завершился в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наибольшего успеха добилась Александра <span class=error>Герасименя</span> которая победила в финальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем (2536 сек.) второй финишировала другая белоруска Юлия Хитрая (2601 сек.). <span class=error>Герасименя</span> первой коснулась бортика и на дистанции 50 м на спине (2814 сек.). Увеличить
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Наибольшего успеха добилась Александра Герасименя, которая победила в финальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем (25,36 сек.), второй финишировала другая белоруска Юлия Хитрая (26,01 сек.). Герасименя первой коснулась бортика и на дистанции 50 м на спине (28,14 сек.).

Золотые награды также на счету Юлии Хитрой в решающем заплыве на 100 м вольным стилем (56,29 сек.), Анастасии Кулешовой — 50 м баттерфляем (27,50 сек.), а Максим Крепский стал лучшим на «полтиннике» на спине — 26,52 сек. Помимо этого, на счету белорусских пловцов в столице Сербии еще 2 серебряные и 4 бронзовые награды. В турнире, кроме хозяев, приняли участие атлеты из Македонии, Беларуси, Турции и Казахстана.

Прошедшие соревнование стали важным этапом проверки сил ведущих пловцов перед чемпионатом Беларуси, который состоится 25—29 апреля в Бресте. Наиболее важным стартом в летнем сезоне станет чемпионат мира по водным видам спорта. Мировой форум с 14 по 30 июля пройдет в Будапеште (Венгрия).

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