Белорусские пловцы завоевали 12 наград на открытом чемпионате Сербии

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Наибольшего успеха добилась Александра Герасименя, которая победила в финальном заплыве на дистанции 50 м вольным стилем (25,36 сек.), второй финишировала другая белоруска Юлия Хитрая (26,01 сек.). Герасименя первой коснулась бортика и на дистанции 50 м на спине (28,14 сек.).

Золотые награды также на счету Юлии Хитрой в решающем заплыве на 100 м вольным стилем (56,29 сек.), Анастасии Кулешовой — 50 м баттерфляем (27,50 сек.), а Максим Крепский стал лучшим на «полтиннике» на спине — 26,52 сек. Помимо этого, на счету белорусских пловцов в столице Сербии еще 2 серебряные и 4 бронзовые награды. В турнире, кроме хозяев, приняли участие атлеты из Македонии, Беларуси, Турции и Казахстана.