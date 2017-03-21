Сальников сохранит пост президента Всероссийской федерации плавания

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Заседание наблюдательного совета ВФП состоялось во вторник в Министерстве промышленности и торговли.

«ВФП продолжает работать, как работала и раньше, никаких изменений не планируется. Вопрос о создании ассоциации находится в работе», — сказал Сальников журналистам.

Ранее стало известно, что члены наблюдательного совета ВФП, председателем которого является министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, единогласно проголосовали за создание Ассоциации водных видов спорта, которая объединит плавание, водное поло, синхронное плавание и прыжки в воду.

Сальников возглавляет федерацию с 2010 года.