Бурков: Лидеры сборной РФ по плаванию на открытой воде неплохо начали сезон

Команда начала международный сезон на этапе Кубка мира в Абу-Даби. На дистанции 10 км Кирилл Абросимов стал 5-м, Анастасия Крапивина — 8-й.

«По борьбе, по накалу это были хорошие соревнования и по представительству тоже — были практически все, кто участвовал в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, — сказал Бурков по телефону. — Наши лидеры проявили себя неплохо: Абросимов показал пятый результат, Крапивина — 8-й, но проиграли практически касание. Так что для начала это неплохо».

«Плюс хочется отметить Кирилла Беляева, Александра Астапова. Вот этими ребятами в целом я могу быть доволен», — добавил он.