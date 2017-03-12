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12 марта 2017, 10:57 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Бурков: Лидеры сборной РФ по плаванию на открытой воде неплохо начали сезон

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Лидеры сборной России по плаванию на открытой воде неплохо проявили себя на первом международном старте сезона, заявил агентству «Р-Спорт» исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Сергей Бурков.

Команда начала международный сезон на этапе Кубка мира в Абу-Даби. На дистанции 10 км Кирилл Абросимов стал 5-м, Анастасия Крапивина — 8-й.

«По борьбе, по накалу это были хорошие соревнования и по представительству тоже — были практически все, кто участвовал в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, — сказал Бурков по телефону. — Наши лидеры проявили себя неплохо: Абросимов показал пятый результат, Крапивина — 8-й, но проиграли практически касание. Так что для начала это неплохо».

«Плюс хочется отметить Кирилла Беляева, Александра Астапова. Вот этими ребятами в целом я могу быть доволен», — добавил он.
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