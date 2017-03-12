Бурков: Лидеры сборной РФ по плаванию на открытой воде неплохо начали сезон
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Лидеры сборной России по плаванию на открытой воде неплохо проявили себя на первом международном старте сезона, заявил агентству «Р-Спорт» исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Сергей Бурков.
Команда начала международный сезон на этапе Кубка мира в
«По борьбе, по накалу это были хорошие соревнования и по представительству тоже — были практически все, кто участвовал в Олимпиаде в
«Плюс хочется отметить Кирилла Беляева, Александра Астапова. Вот этими ребятами в целом я могу быть доволен», — добавил он.
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