Пловец Абросимов выступит на этапе Кубка Европы в Эйлате на 10 км и на ЧР на 1500 м
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Экс-чемпион Европы в плавании на открытой воде Кирилл Абросимов заявил агентству «Р-Спорт», что стартует на этапе Кубка Европы в Эйлате в конце марта, а также намерен выступить на чемпионате России по плаванию в бассейне.
В субботу Абросимов стал пятым на дистанции 10 км на этапе Кубка мира в
«Планирую стартовать на Кубке Европы в Эйлате 26 марта на дистанции 10 км. В апреле буду участвовать на чемпионате России на дистанции 1500 метров», — сообщил Абросимов.
«На Кубок мира в
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