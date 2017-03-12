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12 марта 2017, 10:33 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Пловец Абросимов выступит на этапе Кубка Европы в Эйлате на 10 км и на ЧР на 1500 м

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 12 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Экс-чемпион Европы в плавании на открытой воде Кирилл Абросимов заявил агентству «Р-Спорт», что стартует на этапе Кубка Европы в Эйлате в конце марта, а также намерен выступить на чемпионате России по плаванию в бассейне.

В субботу Абросимов стал пятым на дистанции 10 км на этапе Кубка мира в Абу-Даби. Это был первый международный старт сезона в новом олимпийском цикле для сборной команды России.

«Планирую стартовать на Кубке Европы в Эйлате 26 марта на дистанции 10 км. В апреле буду участвовать на чемпионате России на дистанции 1500 метров», — сообщил Абросимов.

«На Кубок мира в Абу-Даби я настраивался серьезно, так как это один из этапов подготовки к чемпионату мира и можно проверить свои силы на сегодняшний день. Во время гонки чувствовал себя хорошо и уверенно, старался не допускать грубых ошибок по прохождению дистанции. Дистанция была не сложная, погода была солнечная, температура воды «+23», — добавил он.
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