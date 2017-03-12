Пловец Абросимов выступит на этапе Кубка Европы в Эйлате на 10 км и на ЧР на 1500 м

В субботу Абросимов стал пятым на дистанции 10 км на этапе Кубка мира в Абу-Даби. Это был первый международный старт сезона в новом олимпийском цикле для сборной команды России.

«Планирую стартовать на Кубке Европы в Эйлате 26 марта на дистанции 10 км. В апреле буду участвовать на чемпионате России на дистанции 1500 метров», — сообщил Абросимов.