Соревнования состоялись в субботу и стали первыми международными для сборной России под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Буркова.

В мужском заплыве на 10 км победил британец Джек Бернелл, вторым стал голландец Ферри Вертман (+0,5), третьим — француз Давид Обри (+0,7). Россиянин Кирилл Абросимов стал 5-м, проиграв 3,8 секунды. Кирилл Беляев приплыл 16-м (+1 минута 11,5 секунды), Александр Астапов — 19-м (+1 минута 12,4 секунды), Сергей Большаков — 25-м (+1 минута 22,5 секунды), Роман Кожевников — 45-м (+3 минуты 44,8 секунды).

У женщин заплыв выиграла француженка Орели Мюллер, второй стала голландка Шарон ван Раувендал (+0,1 секунды), третьей — итальянка Арианна Бриди (+0,3 секунды). Лучший результат у россиянок показала Анастасия Крапивина (+5,2), занявшая восьмое место. Валерия Ермакова стала 19-й (+1 минуту 27,7 секунды).