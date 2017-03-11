Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/swimming/29043322/
11 марта 2017, 18:04 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Абросимов стал 5-м в заплыве на 10 км на этапе КМ в Абу-Даби, Крапивина — 8-я

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Российский пловец Кирилл Абросимов замкнул пятерку сильнейших в заплыве на 10 км на этапе Кубка мира в Абу-Даби.

Соревнования состоялись в субботу и стали первыми международными для сборной России под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Буркова.

В мужском заплыве на 10 км победил британец Джек Бернелл, вторым стал голландец Ферри Вертман (+0,5), третьим — француз Давид Обри (+0,7). Россиянин Кирилл Абросимов стал 5-м, проиграв 3,8 секунды. Кирилл Беляев приплыл 16-м (+1 минута 11,5 секунды), Александр Астапов — 19-м (+1 минута 12,4 секунды), Сергей Большаков — 25-м (+1 минута 22,5 секунды), Роман Кожевников — 45-м (+3 минуты 44,8 секунды).

У женщин заплыв выиграла француженка Орели Мюллер, второй стала голландка Шарон ван Раувендал (+0,1 секунды), третьей — итальянка Арианна Бриди (+0,3 секунды). Лучший результат у россиянок показала Анастасия Крапивина (+5,2), занявшая восьмое место. Валерия Ермакова стала 19-й (+1 минуту 27,7 секунды).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Плавания

Фесикова отказалась от выступлений на дистанции 200 метров в плавании на спине

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 11 мар — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Призер Олимпийских игр российская пловчиха Анастасия Фесикова заявила, что отказалась от выступлений на дистанции 200 метров в плавании на спине.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин