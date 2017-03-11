Кубок чемпионов по плаванию на открытой воде в 2017 году примут пять городов России
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Международные соревнования по плаванию на открытой воде «Кубок чемпионов» в 2017 году примут Москва, Липецк, Уфа, Самара и Переславль-Залесский, сообщается в пресс-релизе турнира.
Первый этап пройдет 27 мая на гребном канале в Крылатском.
«Впервые в этом году оргкомитет Кубка чемпионов проведет заплыв на 5 км для профессионалов в рамках Кубка России», — говорится в
Остальные этапы запланированы для проведения на
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