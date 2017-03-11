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11 марта 2017, 17:32 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Кубок чемпионов по плаванию на открытой воде в 2017 году примут пять городов России

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Международные соревнования по плаванию на открытой воде «Кубок чемпионов» в 2017 году примут Москва, Липецк, Уфа, Самара и Переславль-Залесский, сообщается в пресс-релизе турнира.

Первый этап пройдет 27 мая на гребном канале в Крылатском.

«Впервые в этом году оргкомитет Кубка чемпионов проведет заплыв на 5 км для профессионалов в рамках Кубка России», — говорится в пресс-релизе.

Остальные этапы запланированы для проведения на июнь-июль.
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