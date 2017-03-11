Трехкратная чемпионка ОИ пловчиха Кафлин завершила выступления за сборную США

Кафлин, одержавшая три победы на Олимпиадах, также является 10-кратной чемпионкой мира. Пловчиха, которой в августе исполнится 35 лет, завоевывала медали Олимпиад в каждой дисциплине, в которой участвовала. Американка стала первой пловчихой, которая сумела выплыть из минуты на дистанции 100 метров на спине. 12 медалей Олимпиад делают Кафлин вместе с американками Дженни Томпсон и Дарой Торрес самыми титулованными пловчихами в мире.

«Я не вижу себя вновь выступающей за сборную. Думаю, что эта часть моей жизни уже позади, и я рада этому и горжусь собой. Я не вижу себя на чемпионате мира или Олимпиаде, хотя, конечно же, никогда не говори никогда», — сказала Кафлин, слова которой приводит телеканал NBC, с которым сотрудничает пловчиха.

Пять медалей Кафлин в Афинах-2004 и шесть наград на Играх-2008 в Пекине — второй результат среди всех участников этих Олимпиад. В обоих случаях она уступала только соотечественнику пловцу Майклу Фелпсу.

«Одна из причин столь успешной карьеры — я никогда не ставила перед собой цель быть самой титулованной спортсменкой. Никогда я не ехала на Игры с мыслью, что здесь я возьму пять или шесть медалей. На каждой Олимпиаде перед каждым стартом всё это для меня происходило здесь и сейчас», — добавила пловчиха.