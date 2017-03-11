Фесикова отказалась от выступлений на дистанции 200 метров в плавании на спине

На этой дистанции Фесикова завоевала серебро Игр-2012.

«На чемпионате России поплыву дистанции 50 и 100 метров на спине. От дистанции 200 метров отказалась, теперь ее плавать не буду», — сообщила Фесикова корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Чемпионат России пройдет с 10 по 14 апреля в Москве и будет квалификационным для участия в июльском чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.