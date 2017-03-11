Чавич: Из пловцов только Коротышкин присоединился к программе паспорта крови

Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Фелпс, выступая в конце февраля в конгрессе США по проблеме допинга в спорте, призвал к срочному пересмотру антидопинговых процедур. Это выступление вызвало резкую критику со стороны Чавича, который задался вопросом, почему Фелпс не выступил с подобным заявлением до завершения карьеры. На новом витке заочной полемики серб намекнул, что «можно сколько угодно ходить вокруг да около, но уход от серьезных вопросов и бездействие оказывают дурную услугу спорту».

«Сейчас очень много негативного шума от людей, которые не знают ни азов процесса проверки на допинг, ни основных отличий и принципов воздействия протеинов и углеводов. Каков вес этих выступлений против нарушителей, когда наши современные звезды плавания крайне неохотно подкрепляют слова делом? Сейчас тут страшно тихо. В 2009-м я регулярно публиковал полные анализы крови на моем сайте. Как насчет такой прозрачности? Только один спортсмен присоединился к программе паспорта крови, и так уж вышло, что это россиянин — Евгений Коротышкин, больше никто», — написал Чавич у себя в микроблоге в Twitter.

«А фанатам Фелпса я хочу сказать, я не подвергаю сомнению его величие, я просто спрашиваю: «Почему сейчас? Больше свободного времени?» — добавил Чавич.

Чавич, которому в мае исполнится 33 года, специализировался на плавании баттерфляем и является многократным чемпионом Европы на дистанциях 50 и 100 метров и чемпионом мира 2009 года на дистанции 50 метров. Спортсмен участвовал в четырех Олимпиадах. На Играх в Пекине в 2008 году завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем, проиграв касание Фелпсу.