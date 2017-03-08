Тренер: Этап в ОАЭ будет, скорее всего, единственным на КМ для пловцов-марафонцев РФ

Сборная России по плаванию на открытой воде начинает постолимпийский сезон 11 марта выступлением на этих соревнованиях.

«Скорее всего, этот этап Кубка мира будет для нас единственным в сезоне, потому что по графику и географии все не очень вписывается в план подготовки к чемпионату мира. И с финансовой стороны это довольно накладно», — сказал Бурков по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

В состав сборной на этот старт вошли Валерия Ермакова, Анастасия Крапивина, Сергей Большаков, Кирилл Беляев, Кирилл Абросимов и спортсмены от Тульской области Александр Астапов и Роман Кожевников.