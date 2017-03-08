Тренер: Этап в ОАЭ будет, скорее всего, единственным на КМ для пловцов-марафонцев РФ
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 8 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Абу-Даби (ОАЭ) станет, скорее всего, единственным в сезоне для сборной России, заявил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Бурков.
Сборная России по плаванию на открытой воде начинает постолимпийский сезон 11 марта выступлением на этих соревнованиях.
«Скорее всего, этот этап Кубка мира будет для нас единственным в сезоне, потому что по графику и географии все не очень вписывается в план подготовки к чемпионату мира. И с финансовой стороны это довольно накладно», — сказал Бурков по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
В состав сборной на этот старт вошли Валерия Ермакова, Анастасия Крапивина, Сергей Большаков, Кирилл Беляев, Кирилл Абросимов и спортсмены от Тульской области Александр Астапов и Роман Кожевников.
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