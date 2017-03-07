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7 марта 2017, 14:01 | Водные: Плавание | УНИАН

Украинские пловцы завоевали 5 наград на международных соревнованиях в Марселе

На открытых соревнованиях Средиземноморья, которые проходили в Марселе (Франция) украинские спортсмены завоевали пять наград, сообщает Федерация плавания Украины.

На счету нашей команды золотая серебряная и три бронзовые медали. Увеличить
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На счету нашей команды золотая, серебряная и три бронзовые медали.

Сергей Фролов финишировал первым на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3:51.35.

Дарья Зевина принесла нашей сборной 3 медали: серебро на дистанции 200 метров на спине с результатом 2:11.20, и две бронзовые награды на дистанциях 50 и 100 метров на спине с результатами 28.94 и 1:01.72 соответственно.

Бронзовую награду завоевал Андрей Хлопцов на дистанции 50 метров баттерфляем и показал время 23.75.

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