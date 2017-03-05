Россиянка Ефимова выиграла третий подряд заплыв на турнире в Австралии
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россиянка Юлия Ефимова стала победительницей Открытого чемпионата штата Новый Южный Уэльс по плаванию, который проходит в Австралии, на дистанции 50 м брассом.
Спортсменка преодолела дистанцию за 30,61 секунды. Второе место заняла австралийка Джорджия Бол (31,22), бронза у еще одной хозяйки соревнований Джессики Хансен (31,64).
Для Ефимовой это третья победа на турнире. Ранее россиянка выиграла на дистанциях 100 м и 200 м брассом.
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