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5 марта 2017, 10:18 | Водные: Плавание | Р-Спорт

Тарасевич стал третьим на 100 м на спине на Гран-при Индианаполиса

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Российский пловец Григорий Тарасевич стал третьим на Гран-при Индианаполиса в США на дистанции 100 м на спине.

Тарасевич проплыл стометровку за 53,96 секунды. Победу с результатом 53,04 секунды одержал китаец Сюй Цзяюй, вторым стал американец Джакоб Пэбли (53,77).

Ранее на этом турнире россиянин Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 м вольным стилем.
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