Тарасевич стал третьим на 100 м на спине на Гран-при Индианаполиса

Тарасевич проплыл стометровку за 53,96 секунды. Победу с результатом 53,04 секунды одержал китаец Сюй Цзяюй, вторым стал американец Джакоб Пэбли (53,77).

Ранее на этом турнире россиянин Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 м вольным стилем.