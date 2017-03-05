Тарасевич стал третьим на 100 м на спине на Гран-при Индианаполиса
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Российский пловец Григорий Тарасевич стал третьим на Гран-при Индианаполиса в США на дистанции 100 м на спине.
Тарасевич проплыл стометровку за 53,96 секунды. Победу с результатом 53,04 секунды одержал китаец Сюй Цзяюй, вторым стал американец Джакоб Пэбли (53,77).
Ранее на этом турнире россиянин Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 м вольным стилем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter