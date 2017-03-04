Ефимова победила на дистанции 200 м брассом на турнире в Австралии

Ефимова проплыла эту дистанцию с результатом 2 минуты 23,17 секунды, второй стала австралийка Тэйлор Маккеон (2 минуты 24,96 секунды), третьей — Джорджиа Бол (2 минуты 26,22 секунды), также выступающая за Австралию. Еще одна представительница команды Efimova Team, россиянка Вера Калашникова в финале «Б» с результатом 2 минуты 36,78 секунды заняла пятое место.

Андрей Николаев, выступающий за Efimova Team, стал третьим на дистанции 100 м брассом (1 минута 01,75 секунды). Победил Мэттью Уилсон (Австралия) 1 минута 00,23 секунды, вторым стал японец Ю Ханагурума (1 минута 01,71 секунды).